Медведев вынес приговор совету НАТО-Украина

Медведев: совет НАТО-Украина скоро прекратит свое существование
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев подчеркнул, что совет НАТО-Украина прекратит существование из-за «исчезновения одной из сторон» Фото:

Совет НАТО-Украина вскоре прекратит свое существование из-за исчезновения «одной из сторон». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Совет [НАТО-Украина] перестанет существовать, потому что исчезнет одна из сторон», — написал Дмитрий Медведев в своем twitter-аккаунте. Он напомнил, что в 2002 году был учрежден совет Россия-НАТО. В настоящий момент встречи в рамках совета уже давно не проводятся. Медведев подчеркнул, что сейчас Россия и Североатлантический альянс находятся «на грани войны».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил о новом совете НАТО-Украина. В настоящий момент данный совет является альтернативой вступлению в альянс для Киева.

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Совет НАТО-Украина вскоре прекратит свое существование из-за исчезновения «одной из сторон». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Совет [НАТО-Украина] перестанет существовать, потому что исчезнет одна из сторон», — написал Дмитрий Медведев в своем twitter-аккаунте. Он напомнил, что в 2002 году был учрежден совет Россия-НАТО. В настоящий момент встречи в рамках совета уже давно не проводятся. Медведев подчеркнул, что сейчас Россия и Североатлантический альянс находятся «на грани войны». Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил о новом совете НАТО-Украина. В настоящий момент данный совет является альтернативой вступлению в альянс для Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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