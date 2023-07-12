Медведев вынес приговор совету НАТО-Украина

Медведев: совет НАТО-Украина скоро прекратит свое существование

12 июля 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев подчеркнул, что совет НАТО-Украина прекратит существование из-за «исчезновения одной из сторон» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет НАТО-Украина вскоре прекратит свое существование из-за исчезновения «одной из сторон». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Совет [НАТО-Украина] перестанет существовать, потому что исчезнет одна из сторон», — написал Дмитрий Медведев в своем twitter-аккаунте. Он напомнил, что в 2002 году был учрежден совет Россия-НАТО. В настоящий момент встречи в рамках совета уже давно не проводятся. Медведев подчеркнул, что сейчас Россия и Североатлантический альянс находятся «на грани войны». Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил о новом совете НАТО-Украина. В настоящий момент данный совет является альтернативой вступлению в альянс для Киева.

Совет НАТО-Украина вскоре прекратит свое существование из-за исчезновения «одной из сторон». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Совет [НАТО-Украина] перестанет существовать, потому что исчезнет одна из сторон», — написал Дмитрий Медведев в своем twitter-аккаунте. Он напомнил, что в 2002 году был учрежден совет Россия-НАТО. В настоящий момент встречи в рамках совета уже давно не проводятся. Медведев подчеркнул, что сейчас Россия и Североатлантический альянс находятся «на грани войны». Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил о новом совете НАТО-Украина. В настоящий момент данный совет является альтернативой вступлению в альянс для Киева.