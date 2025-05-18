Папа римский Лев XIV вступил в должность

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Папа Римский Лев XIV принял «перстень рыбака» и паллий
Папа Римский Лев XIV принял «перстень рыбака» и паллий Фото:
новость из сюжета
Умер Папа Римский Франциск

Официально начался период правления нового папы Римского Льва XIV — он принял символы власти. Об этом пишет официальный новостной сайт Ватикана.

После церемонии интронизации в Ватикане, 18 мая 2025 года, Лев XIV вступил в должность, пишет Vatican News. Он принял «перстень рыбака» и паллий (шерстяную ленту с вышитыми крестами) — символы папской власти, — что ознаменовало начало его понтификата. Он стал 267 папой римским, сменив на этом посту Франциска. 

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Официально начался период правления нового папы Римского Льва XIV — он принял символы власти. Об этом пишет официальный новостной сайт Ватикана. После церемонии интронизации в Ватикане, 18 мая 2025 года, Лев XIV вступил в должность, пишет Vatican News. Он принял «перстень рыбака» и паллий (шерстяную ленту с вышитыми крестами) — символы папской власти, — что ознаменовало начало его понтификата. Он стал 267 папой римским, сменив на этом посту Франциска. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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