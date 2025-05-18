Папа римский Лев XIV вступил в должность

Папа Римский Лев XIV принял «перстень рыбака» и паллий
новость из сюжетаУмер Папа Римский Франциск
Официально начался период правления нового папы Римского Льва XIV — он принял символы власти. Об этом пишет официальный новостной сайт Ватикана.
После церемонии интронизации в Ватикане, 18 мая 2025 года, Лев XIV вступил в должность, пишет Vatican News. Он принял «перстень рыбака» и паллий (шерстяную ленту с вышитыми крестами) — символы папской власти, — что ознаменовало начало его понтификата. Он стал 267 папой римским, сменив на этом посту Франциска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.