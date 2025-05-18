Российские «Герани» несколько часов били по аэродрому ВСУ под Киевом

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ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ
ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные нанесли массированный удар по аэродрому в Василькове под Киевом с помощью беспилотников «Герань». Об этом сообщают telegram-каналы. По данным источника, целью атаки стала площадка для стоянки авиационной техники ВСУ.

«Сегодня ночью ... шел массированный налет „Гераней“ по аэродрому в населенном пункту Васильков Киевской области», — пишет telegram-канал «Изнанка». Из-за ударов на площадке для стоянки возник пожар.

По информации канала, именно на этом аэродроме могут базироваться истребители F-16, которые Украина получила от США. Атака продолжалась несколько часов в ночное время. Военный корреспондент Борис Рожин подтвердил атаку на украинский аэродром.

Ранее, в ночь на 18 мая, в украинской столице прозвучали взрывы, пишет RT. Согласно сведениям онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве введен режим воздушной тревоги.

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Российские военные нанесли массированный удар по аэродрому в Василькове под Киевом с помощью беспилотников «Герань». Об этом сообщают telegram-каналы. По данным источника, целью атаки стала площадка для стоянки авиационной техники ВСУ. «Сегодня ночью ... шел массированный налет „Гераней“ по аэродрому в населенном пункту Васильков Киевской области», — пишет telegram-канал «Изнанка». Из-за ударов на площадке для стоянки возник пожар. По информации канала, именно на этом аэродроме могут базироваться истребители F-16, которые Украина получила от США. Атака продолжалась несколько часов в ночное время. Военный корреспондент Борис Рожин подтвердил атаку на украинский аэродром. Ранее, в ночь на 18 мая, в украинской столице прозвучали взрывы, пишет RT. Согласно сведениям онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве введен режим воздушной тревоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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