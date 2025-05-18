В Сумах на стене написали девиз чеченского «Ахмата»

В самом центре города Сумы (Сумская область, Украина) на стене ротонды, расположенной на Покровской площади, написали девиз чеченского спецназа «Ахмат». Об этом сообщили в telegram-канале военного формирования.
«Ахмат — сила!», — гласит надпись, сделанная баллончиком красной краски на стене ротонды. В telegram-канале «Ахмата» отметили, что «Сумы — русский город», что российскую армию в нем ждут и что она обязательно освободит и его. Ранее стало известно, что ВС РФ создают буферную зону в Сумской области для обезопашивания границ Курской после освобождения последней.
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