В Сумах на стене написали девиз чеченского «Ахмата»

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В спецназе «Ахмат» заявили, что Сумы - русский город
В спецназе «Ахмат» заявили, что Сумы - русский город Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В самом центре города Сумы (Сумская область, Украина) на стене ротонды, расположенной на Покровской площади, написали девиз чеченского спецназа «Ахмат». Об этом сообщили в telegram-канале военного формирования.

«Ахмат — сила!», — гласит надпись, сделанная баллончиком красной краски на стене ротонды. В telegram-канале «Ахмата» отметили, что «Сумы — русский город», что российскую армию в нем ждут и что она обязательно освободит и его. Ранее стало известно, что ВС РФ создают буферную зону в Сумской области для обезопашивания границ Курской после освобождения последней.

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В самом центре города Сумы (Сумская область, Украина) на стене ротонды, расположенной на Покровской площади, написали девиз чеченского спецназа «Ахмат». Об этом сообщили в telegram-канале военного формирования. «Ахмат — сила!», — гласит надпись, сделанная баллончиком красной краски на стене ротонды. В telegram-канале «Ахмата» отметили, что «Сумы — русский город», что российскую армию в нем ждут и что она обязательно освободит и его. Ранее стало известно, что ВС РФ создают буферную зону в Сумской области для обезопашивания границ Курской после освобождения последней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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