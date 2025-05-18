Синоптик раскрыл, когда в Москву придет лето

В столице России лето начнется в установленные сроки: согласно прогнозам синоптиков, к концу мая температура воздуха поднимется до 23–28 градусов тепла. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«„Метеорологическое“ лето в Москве наступит через 10 суток. Под занавес мая в Центральной России на прогностическом горизонте просматриваются дневные температуры +23…+28», — написал Тишковец в telegram-канале.
Тишковец отметил, что в ночные часы температура воздуха не опустится ниже отметки +10 градусов. При этом, начиная с 27 числа, ожидается установление так называемого «метеорологического лета», когда среднесуточные показатели стабильно будут превышать +15 градусов. Таким образом, переход к новому климатическому сезону произойдет в установленные сроки. Специалист добавил, что по данным наблюдений за последние три десятилетия, в Москве климатическое лето обычно начинается 26 мая.
Ранее синоптики поделились прогнозами на лето в Москве и Санкт-Петербурге. В Центральном регионе первый месяц лета стартует с температур, превышающих климатическую норму на 3-4 градуса, а количество осадков будет небольшим. Во второй половине июня ожидается усиление циклонов, что приведет к понижению температуры до средних значений для данного времени года. В Санкт-Петербурге июнь, согласно прогнозам синоптиков, может оказаться самым прохладным летним месяцем: средняя температура составит около +18 градусов. В целом, как отмечают специалисты, среднемесячные показатели температуры по региону будут близки к установленным климатическим значениям.
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