Российским туристам предложили закупать юани вместо долларов

Российские туристы сталкиваются с трудностями при использовании долларовых купюр старого образца за рубежом, что вынуждает их искать альтернативные способы обмена валюты. В связи с этим им предлагают закупать китайские юани и дирхамы ОАЭ. Об этом пишут журналисты, по итогам анализа открытых данных и экспертных комментариев.
«Альтернативой может служить еще китайский юань и дирхамы ОАЭ, так как они имеют свободную конвертацию, а также местная валюта в случае возможности ее приобрести», — отмечают эксперты Anderida Financial Group, передает РИА Новости. При этом эксперт Максим Селезнев предупреждает, что с юанем также могут возникнуть проблемы из-за низкого спроса на эту валюту. Поэтому эксперты советуют заранее подстраховаться и брать с собой не только доллары, но и другие валюты — евро, юани или деньги той страны, куда планируется поездка.
Журналисты отмечает, что обменять юани на местную валюту можно в банках и обменных пунктах Турции, Южной Кореи, Японии, Таиланда, Египта, Армении, Франции, Вьетнама, ЮАР, Бразилии и Казахстана. В ряде стран — ОАЭ, Венгрии, Танзании — китайскую валюту меняют только в городских отделениях банков. Эксперты также советуют рассматривать альтернативные способы вывоза средств за границу: использование криптокошельков и обмен валюты у местных гидов, однако подчеркивают наличие рисков при таких операциях.
Ранее российские туристы уже сталкивались с трудностями при обмене валюты за рубежом: в 2024 году участились случаи отказа в приеме наличных долларов старого образца в банках и обменных пунктах как в России, так и за границей. Возможность обменять рубли на местную валюту сохраняется в ряде стран, таких как Турция, Казахстан, Грузия и Таиланд, однако в некоторых государствах для этого требуется обращаться именно в городские банки.
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