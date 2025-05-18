Возросло количество погибших после взрыва на заводе «Свеча» в Салавате

Скончался мужчина после взрыва на парафиновом заводе в Башкирии
© Служба новостей «URA.RU»
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Медикам не удалось спасти мужчину (архивное фото)
Медикам не удалось спасти мужчину (архивное фото) Фото:

Пострадавший при взрыве на парафиновом заводе в Салавате 51-летний мужчина скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии.

«Мужчина, который получил сильные ожоги при происшествии в Салавате, к сожалению, сегодня утром скончался в реанимации», — говорится в публикации ведомства в telegram-канале. Ранее сообщалось об еще одном погибшем

Утром 16 мая на предприятии произошел взрыв и последующий пожар. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования инцидента на предприятии. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии, проводится комплекс следственных действий.

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Пострадавший при взрыве на парафиновом заводе в Салавате 51-летний мужчина скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии. «Мужчина, который получил сильные ожоги при происшествии в Салавате, к сожалению, сегодня утром скончался в реанимации», — говорится в публикации ведомства в telegram-канале. Ранее сообщалось об еще одном погибшем.  Утром 16 мая на предприятии произошел взрыв и последующий пожар. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования инцидента на предприятии. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии, проводится комплекс следственных действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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