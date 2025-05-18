Возросло количество погибших после взрыва на заводе «Свеча» в Салавате

Пострадавший при взрыве на парафиновом заводе в Салавате 51-летний мужчина скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии.
«Мужчина, который получил сильные ожоги при происшествии в Салавате, к сожалению, сегодня утром скончался в реанимации», — говорится в публикации ведомства в telegram-канале. Ранее сообщалось об еще одном погибшем.
Утром 16 мая на предприятии произошел взрыв и последующий пожар. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования инцидента на предприятии. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии, проводится комплекс следственных действий.
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