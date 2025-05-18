«Мы тебя на СВО отправим»: дочь вологодского мэра угрожала парням

Дочь главы Нюксенского округа Вологодской области Юлии Шевцовой грозила обидчикам тем, что отправит их в зону спецоперации на Украине. Позднее ее глава округа извинилась за поведение своей дочери.
«Ты че фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим», — гласит надпись в видеоролике девочки, опубликованном в TikTok. Это вызвало бурную негативную реакцию у пользователей, которые осудили действия девочки. Позднее ее мать, Юлия Шевцова, записала видеообращение с извинениями.
«Мы всей семьей приносим свои искренние извинения тем людям, чьи чувства задел этот ролик <...> Да, наши дети совершают ошибки, по глупости, по неопытности, но надо вовремя», — сказала Юлия Шевцова в видеоролике, который выложила в свой telegram-канал. Она пообещала, что проведет со своей дочерью серьезный разговор. Также она подчеркнула, что продолжит работу, направленную на благо людей и территории. Помимо этого, она выразила благодарность тем бойцам, которые находятся в зоне СВО и защищают родину.
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