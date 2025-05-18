«Мы тебя на СВО отправим»: дочь вологодского мэра угрожала парням

Дочь вологодского мэра грозилась отправлять хейтеров на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Дочь вологодской чиновницы записала ролик, угрожая, что ее мать будет отправлять ее обидчиков на СВО
Дочь вологодской чиновницы записала ролик, угрожая, что ее мать будет отправлять ее обидчиков на СВО Фото:

Дочь главы Нюксенского округа Вологодской области Юлии Шевцовой грозила обидчикам тем, что отправит их в зону спецоперации на Украине. Позднее ее глава округа извинилась за поведение своей дочери.

«Ты че фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим», — гласит надпись в видеоролике девочки, опубликованном в TikTok. Это вызвало бурную негативную реакцию у пользователей, которые осудили действия девочки. Позднее ее мать, Юлия Шевцова, записала видеообращение с извинениями.

«Мы всей семьей приносим свои искренние извинения тем людям, чьи чувства задел этот ролик <...> Да, наши дети совершают ошибки, по глупости, по неопытности, но надо вовремя», — сказала Юлия Шевцова в видеоролике, который выложила в свой telegram-канал. Она пообещала, что проведет со своей дочерью серьезный разговор. Также она подчеркнула, что продолжит работу, направленную на благо людей и территории. Помимо этого, она выразила благодарность тем бойцам, которые находятся в зоне СВО и защищают родину.

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Дочь главы Нюксенского округа Вологодской области Юлии Шевцовой грозила обидчикам тем, что отправит их в зону спецоперации на Украине. Позднее ее глава округа извинилась за поведение своей дочери. «Ты че фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим», — гласит надпись в видеоролике девочки, опубликованном в TikTok. Это вызвало бурную негативную реакцию у пользователей, которые осудили действия девочки. Позднее ее мать, Юлия Шевцова, записала видеообращение с извинениями. «Мы всей семьей приносим свои искренние извинения тем людям, чьи чувства задел этот ролик <...> Да, наши дети совершают ошибки, по глупости, по неопытности, но надо вовремя», — сказала Юлия Шевцова в видеоролике, который выложила в свой telegram-канал. Она пообещала, что проведет со своей дочерью серьезный разговор. Также она подчеркнула, что продолжит работу, направленную на благо людей и территории. Помимо этого, она выразила благодарность тем бойцам, которые находятся в зоне СВО и защищают родину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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