В ДНР освободили населенный пункт Богатырь

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новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные освободили населенный пункт Богатырь в Донецкой Народной Республике. Операцию выполнили подразделения группировки войск «Восток». Об этом сообщают в Минобороны РФ. Ранее ВС РФ взяли под контроль Александрополь.
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