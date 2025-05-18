Google Maps выдал секретные координаты украинских самолетов

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Google Maps выдал расположение украинских военных самолетов по которым затем был нанесен удар
Google Maps выдал расположение украинских военных самолетов по которым затем был нанесен удар Фото:

Украинские ресурсы пожаловались на то, что сервис Google Карты вновь выдал координаты стоянок украинских самолетов в аэропорту Василькова, несмотря на попытки скрыть эти объекты. Об этом сообщили несколько украинских telegram-каналов. Внимание на это обратили военкоры «Русской весны». 

«Украинские ресурсы жалуются, что места стоянок самолетов в аэропорту в Василькове были „замазаны“ на карте от Google», — передают военкоры. По их данным, именно эти точки стали целями для ударов российских беспилотников «Герань» по военному аэродрому в Киевской области. 

Несколько часов назад сообщалось о  рекордной атаке российских беспилотников на столицу Украины и Киевскую область. Российские военкоры отмечали, что было выпущено не менее 273 дронов «Герань». Основной целью для атаки стал военный аэродром Василькове, где, предварительно размещаются американские истребители F-16. При этом Минобороны РФ пока не подтверждали информацию о беспилотниках. 

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Украинские ресурсы пожаловались на то, что сервис Google Карты вновь выдал координаты стоянок украинских самолетов в аэропорту Василькова, несмотря на попытки скрыть эти объекты. Об этом сообщили несколько украинских telegram-каналов. Внимание на это обратили военкоры «Русской весны».  «Украинские ресурсы жалуются, что места стоянок самолетов в аэропорту в Василькове были „замазаны“ на карте от Google», — передают военкоры. По их данным, именно эти точки стали целями для ударов российских беспилотников «Герань» по военному аэродрому в Киевской области.  Несколько часов назад сообщалось о  рекордной атаке российских беспилотников на столицу Украины и Киевскую область. Российские военкоры отмечали, что было выпущено не менее 273 дронов «Герань». Основной целью для атаки стал военный аэродром Василькове, где, предварительно размещаются американские истребители F-16. При этом Минобороны РФ пока не подтверждали информацию о беспилотниках. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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