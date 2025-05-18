Зеленский и вице-премьер США Вэнс впервые встретились после ссоры в Белом доме

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Зеленский пожал руку Вэнсу после перепалки в Белом доме
Зеленский пожал руку Вэнсу после перепалки в Белом доме Фото:

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Украины Владимир Зеленский встретились на церемонии интронизации нового папы римского Льва XIV и пожали друг другу руки. Это их первая встреча после перепалки в Белом доме 28 февраля, сообщают зарубежные СМИ.

«Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский встретились впервые после их перепалки в Белом доме. Они улыбались и пожимали друг другу руки в Ватикане», — пишет Blomberg

Папа римский Лев XIV вступил в должность 18 мая 2025 года, приняв официальные символы папской власти. Ссора между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом и Вэнсом произошла во время визита украинского лидера в Белый дом 28 февраля для обсуждения сделки о редкоземельных металлах. Тогда вице-президент Штатов жестко ответил Зеленскому, потому что счел его поведение излишне провокационным.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Украины Владимир Зеленский встретились на церемонии интронизации нового папы римского Льва XIV и пожали друг другу руки. Это их первая встреча после перепалки в Белом доме 28 февраля, сообщают зарубежные СМИ. «Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский встретились впервые после их перепалки в Белом доме. Они улыбались и пожимали друг другу руки в Ватикане», — пишет Blomberg.  Папа римский Лев XIV вступил в должность 18 мая 2025 года, приняв официальные символы папской власти. Ссора между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом и Вэнсом произошла во время визита украинского лидера в Белый дом 28 февраля для обсуждения сделки о редкоземельных металлах. Тогда вице-президент Штатов жестко ответил Зеленскому, потому что счел его поведение излишне провокационным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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