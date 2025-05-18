Москвичей предупредили о резкой смене погоды

В Москве весь день и вечер 18 мая ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду и грозой с дождем. Об этом сообщили синоптики.
«В столице местами ожидаются гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 17 м/с», — пишет telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» со ссылкой на синоптиков. Отмечается, что непогода начнется в ближайшие часы и до 21:00. Граждан попросили быть предельно внимательными во время нахождения на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них свои авто.
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