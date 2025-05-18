Москвичей предупредили о резкой смене погоды

Москвичей попросили быть предельно внимательными из-за порывов ветра до 17 м/с
© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве ожидается сильная непогода днем и вечером 18 мая
В Москве ожидается сильная непогода днем и вечером 18 мая Фото:

В Москве весь день и вечер 18 мая ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду и грозой с дождем. Об этом сообщили синоптики. 

«В столице местами ожидаются гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 17 м/с», — пишет telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» со ссылкой на синоптиков. Отмечается, что непогода начнется в ближайшие часы и до 21:00. Граждан попросили быть предельно внимательными во время нахождения на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них свои авто.

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В Москве весь день и вечер 18 мая ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду и грозой с дождем. Об этом сообщили синоптики.  «В столице местами ожидаются гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 17 м/с», — пишет telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» со ссылкой на синоптиков. Отмечается, что непогода начнется в ближайшие часы и до 21:00. Граждан попросили быть предельно внимательными во время нахождения на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них свои авто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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