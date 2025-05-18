Пионеры, пилюли и приметы: что празднуют и что нельзя делать 19 мая 2025

19 мая — день, насыщенный на праздники. Его отмечают медики, аграрии, музейщики и просто романтики. В этот день вспоминают праведного Иова, сеют горох, гуляют по росе и говорят добрые слова семейным врачам. URA.RU собрал подробный гайд о праздниках 19 мая 2025 года — что отмечают, откуда они взялись и что не стоит делать в этот день.
Праздники в России 19 мая 2025
День фармацевтического работника
Этот профессиональный праздник появился сравнительно недавно — в 2021 году, но быстро стал важным днем для всех, кто работает с лекарствами. Аптекари, провизоры, фармацевты, сотрудники фармацевтических заводов — все они 19 мая принимают поздравления.
Инициатива учреждения праздника принадлежит Минздраву и фармацевтическому сообществу. Именно благодаря этим людям мы получаем качественные лекарства, правильно оформленные рецепты и грамотные советы по приему препаратов. В этот день фармацевтам дарят цветы, благодарят за их труд, а в медицинских вузах и колледжах проходят тематические лекции и мероприятия.
День ландышей
Нежные весенние цветы давно стали символом надежды и чистоты. День ландышей — неофициальный, но трогательный праздник. В России он прижился как дань уважения природе и весне. Считается, что именно к 19 мая ландыши распускаются в средней полосе. Люди устраивают фотосессии, собирают букеты, садоводы сажают эти цветы у себя на участках.
День пионерии
Когда-то это был один из главных детских праздников СССР. 19 мая 1922 года в Советской России появилась пионерская организация. Она стала символом детства нескольких поколений. Сегодня День пионерии вспоминают с ностальгией: пионерские костры, значки, зорьки и торжественные линейки. Во многих школах устраивают «уроки истории», а взрослые делятся воспоминаниями о пионерском детстве.
Праздники в мире 19 мая 2025
Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК)
Это важный день, чтобы напомнить о болезнях, о которых часто молчат — например, о болезни Крона и язвенном колите. Его цель — рассказать людям больше о воспалительных заболеваниях кишечника и поддержать тех, кто с ними живет. 19 мая проходят онлайн-встречи, лекции, запускаются благотворительные акции. Символ этого дня — фиолетовый цвет.
Международный день китайского туризма
Китай активно развивает внутренний и внешний туризм, и 19 мая стало днем популяризации китайских туристических маршрутов. Музеи, природные заповедники и города Китая в этот день приглашают путешественников на экскурсии и фестивали.
День пищевой революции
День пищевой революции придумал британский шеф-повар Джейми Оливер. Он хотел напомнить, как важно питаться правильно. В этот день в школах проходят кулинарные уроки, а в интернете делятся рецептами без сахара и вредных добавок. Главная идея — меньше фастфуда, больше домашней и полезной еды.
Праздник майских лучей (США)
Американский неофициальный праздник. Люди выходят на улицу, встречают восход солнца, устраивают пикники и благодарят природу за тепло. Это день, когда можно буквально зарядиться солнечной энергией.
Всемирный день семейного врача
Этот день посвящен семейным врачам — тем, кто знает здоровье всей семьи, следит за самочувствием годами и помогает не только лечить, но и предупреждать болезни. Праздник придумала Всемирная организация семейных врачей, чтобы подчеркнуть важность их работы. В этот день медиков поздравляют и благодарят пациенты.
Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН
Хотя это не конкретно 19 мая, а целая неделя, именно в этот период по всему миру говорят о важности внимательного поведения на дорогах. Проводят флешмобы, открытые уроки и проверки водителей.
День «Посади что-нибудь»
Простой, но вдохновляющий праздник. Его смысл в том, чтобы напомнить: каждый из нас может сделать планету зеленее. В школах, дворах и на дачных участках в мире 19 мая сажают деревья, цветы, овощи. Главное — не пройти мимо и внести свою лепту в благоустройство.
Православные праздники 19 мая 2025 года
День памяти праведного Иова Многострадального
Святой Иов — пример безграничной веры. Он жил в древней Аравии, был богат и счастлив, но согласился пройти тяжелейшие испытания, не утратив любви к Богу. Потерял все — детей, здоровье, имущество — но не озлобился. Бог вернул ему все сторицей. На Руси этот день называли Иов Горошник — начинали сев гороха. Причем сеять могли только женщины. Утром люди ходили босиком по росе, чтобы быть здоровыми.
Считалось, что в этот день важно быть в движении — кто полежит без дела, может заболеть. Мужчин к севу не допускали — говорили, что урожай получится плохим. Беременным не рекомендовалось прикасаться к чужим детям, чтобы не вызвать боль у своего младенца.
Остальные православные праздники 19 мая:
- День памяти мученика Варвара Луканского — христианина, пострадавшего за веру;
- Преподобный Михей Радонежский — ученик Сергия Радонежского;
- Мученики Вакх, Каллимах, Дионисий — воины, погибшие за Христа.
Приметы 19 мая
- Много росы утром — жди хороший урожай;
- На калине сережки — пора сеять свеклу;
- Нет росы — возможны дожди.
Что нельзя делать 19 мая
- Лежать без дела — навлечешь хандру и слабость;
- Спорить и ссориться — конфликты затянутся;
- Топтать траву с росой — лишишься здоровья;
- Проявлять излишнюю ласку к чужим детям — считалось, что это может повлиять на беременность.
Кто родился 19 мая
- Хо Ши Мин — лидер вьетнамской революции и президент страны;
- Джеймс Фокс — британский актер;
- Грейс Джонс — певица, актриса, икона 80-х;
- Наталия Орейро — актриса и певица из Уругвая;
- Сэм Смит — британский певец с уникальным голосом;
- Лера Кудрявцева — российская телеведущая;
- Михаил Горевой — актер и режиссер;
- Никита Волков и Владимир Юматов — российские актеры;
- Ева Польна — певица;
- Джоджо Сива — американский блогер и танцовщица.
Именины 19 мая
- Марфа — в переводе с арамейского означает «госпожа».
- Василий — от греч. «царственный».
- Денис — от имени бога Диониса. Означает страсть к жизни, яркость.
- Иван — славянская форма имени Иоанн, означает «Бог милостив».
- Иларион — от греческого «веселый, радостный».
- Иов — символ стойкости и терпения. Имя древнееврейского происхождения.
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