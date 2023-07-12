Штормовой ветер грозит полыхающей Шайдурихе новой катастрофой

Сильный ветер, который установился в Свердловской области, грозит увеличению площади пожара в полыхающей Шайдурихе. Есть вероятность, что порывы ветра, достигающие до 20 м/с, разнесут пламя не только по Шайдурихе, но и на соседние села. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился осведомленный источник.
«Синоптики предупреждали о том, что на территории Свердловской области ожидается порывы ветра до 15-20 м/с, а местами и вовсе шквалистое усиление ветра 25-27 м/с. Учитывая, что пожар в Шайдурихе не удается потушить уже несколько часов, то не исключено, что штормовой ветер разнесет пламя на большие участки. Тогда под угрозой будет не только Шайдуриха, но и близлежащие населенные пункты», — отметил собеседник URA.RU.
По словам корреспондентов URA.RU, прибывших в Шайдуриху, погода в районе сгоревшего поселка установилась жаркая и ветреная. «Погода способствует распространению огня», — передают журналисты агентства.
Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. Огнем охвачено больше 40 домов. Десятки спасателей тушат пожар. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU.
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