12 июля 2023

Штормовой ветер грозит полыхающей Шайдурихе новой катастрофой

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
Из-за ветра пожар может распространиться на соседние села Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Сильный ветер, который установился в Свердловской области, грозит увеличению площади пожара в полыхающей Шайдурихе. Есть вероятность, что порывы ветра, достигающие до 20 м/с, разнесут пламя не только по Шайдурихе, но и на соседние села. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился осведомленный источник.

«Синоптики предупреждали о том, что на территории Свердловской области ожидается порывы ветра до 15-20 м/с, а местами и вовсе шквалистое усиление ветра 25-27 м/с. Учитывая, что пожар в Шайдурихе не удается потушить уже несколько часов, то не исключено, что штормовой ветер разнесет пламя на большие участки. Тогда под угрозой будет не только Шайдуриха, но и близлежащие населенные пункты», — отметил собеседник URA.RU.

По словам корреспондентов URA.RU, прибывших в Шайдуриху, погода в районе сгоревшего поселка установилась жаркая и ветреная. «Погода способствует распространению огня», — передают журналисты агентства.

Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. Огнем охвачено больше 40 домов. Десятки спасателей тушат пожар. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU.

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Сильный ветер, который установился в Свердловской области, грозит увеличению площади пожара в полыхающей Шайдурихе. Есть вероятность, что порывы ветра, достигающие до 20 м/с, разнесут пламя не только по Шайдурихе, но и на соседние села. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился осведомленный источник. «Синоптики предупреждали о том, что на территории Свердловской области ожидается порывы ветра до 15-20 м/с, а местами и вовсе шквалистое усиление ветра 25-27 м/с. Учитывая, что пожар в Шайдурихе не удается потушить уже несколько часов, то не исключено, что штормовой ветер разнесет пламя на большие участки. Тогда под угрозой будет не только Шайдуриха, но и близлежащие населенные пункты», — отметил собеседник URA.RU. По словам корреспондентов URA.RU, прибывших в Шайдуриху, погода в районе сгоревшего поселка установилась жаркая и ветреная. «Погода способствует распространению огня», — передают журналисты агентства. Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. Возгорание началось на территории местной турбазы. Огнем охвачено больше 40 домов. Десятки спасателей тушат пожар. Вся актуальная информация о пожаре — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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