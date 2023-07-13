В Екатеринбурге запустили экскурсию в стиле «Брат-2» за 10 тысяч рублей

13 июля 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Экскурсию о криминальном мире Екатеринбурге проведут на машине Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбуржцев приглашают исследовать район Уралмаш, послушать истории об одноименной организованной преступной группе и посетить могилы авторитетов 90-х годов. Открыть город с новой стороны можно благодаря экскурсии «Криминальный „Ебург“» за 10 тысяч рублей. На похожей экскурсии был Виктор Багров — герой фильма «Брат 2», когда приехал в Чикаго. «Мы проведем с вами настоящее журналистское расследование, погружаясь в прошлое микрорайона. Начнем с площади Первой пятилетки и завода „Уралмаш“: вы узнаете, как строился соцгород, в каких домах Дворянского гнезда жила элита тех времен и из каких бараков смотрели на их жизнь простые уралмашевские „пацаны“», — поясняет автор прогулки Елизавета на сайте необычных экскурсий «Трипстер». Посетителям покажут гостиницу, где жили иностранные инженеры, первые школы района и первый звуковой кинотеатр «Темп», расскажут о становлении и жизни ОПГ «Уралмаш». Затем группа отправится на Северное кладбище, где познакомится с необычными надгробиями криминальных авторитетов и услышит факты о современном криминальном мире города. Длительность прогулки составит 2,5 часа, за это придется отдать 10 тысяч рублей. При этом любителям истории обещают индивидуальную экскурсию на машине для четырех человек. Несмотря на мрачную тематику, предполагается, что можно брать с собой детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцев приглашают исследовать район Уралмаш, послушать истории об одноименной организованной преступной группе и посетить могилы авторитетов 90-х годов. Открыть город с новой стороны можно благодаря экскурсии «Криминальный „Ебург“» за 10 тысяч рублей. На похожей экскурсии был Виктор Багров — герой фильма «Брат 2», когда приехал в Чикаго. «Мы проведем с вами настоящее журналистское расследование, погружаясь в прошлое микрорайона. Начнем с площади Первой пятилетки и завода „Уралмаш“: вы узнаете, как строился соцгород, в каких домах Дворянского гнезда жила элита тех времен и из каких бараков смотрели на их жизнь простые уралмашевские „пацаны“», — поясняет автор прогулки Елизавета на сайте необычных экскурсий «Трипстер». Посетителям покажут гостиницу, где жили иностранные инженеры, первые школы района и первый звуковой кинотеатр «Темп», расскажут о становлении и жизни ОПГ «Уралмаш». Затем группа отправится на Северное кладбище, где познакомится с необычными надгробиями криминальных авторитетов и услышит факты о современном криминальном мире города. Длительность прогулки составит 2,5 часа, за это придется отдать 10 тысяч рублей. При этом любителям истории обещают индивидуальную экскурсию на машине для четырех человек. Несмотря на мрачную тематику, предполагается, что можно брать с собой детей.