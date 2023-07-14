Бастрыкин поручил доложить о ситуации, в которой женщина ударила двух детей в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту происшествия, в котором жительница Екатеринбурга ударила двоих детей, отказавшихся играть с ее ребенком. Об этом сообщили в СК России.
«По факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Екатеринбурге, следственными органами СК России проводится проверка по статье побои. Главой ведомства поручено и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале Информационного центра СК России.
По сообщению ведомства, на одном из федеральных каналов вышел сюжет о жительнеце Екатеринбурга, которая ударила двух несовершеннолетних. Конфликт произошел из-за того, что дети отказались играть с ее ребенком.
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