14 июля 2023

Бастрыкин поручил доложить о ситуации, в которой женщина ударила двух детей в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин запросил доклад о происшествии с двумя детьми Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту происшествия, в котором жительница Екатеринбурга ударила двоих детей, отказавшихся играть с ее ребенком. Об этом сообщили в СК России.

«По факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Екатеринбурге, следственными органами СК России проводится проверка по статье побои. Главой ведомства поручено и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале Информационного центра СК России.

По сообщению ведомства, на одном из федеральных каналов вышел сюжет о жительнеце Екатеринбурга, которая ударила двух несовершеннолетних. Конфликт произошел из-за того, что дети отказались играть с ее ребенком.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту происшествия, в котором жительница Екатеринбурга ударила двоих детей, отказавшихся играть с ее ребенком. Об этом сообщили в СК России. «По факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Екатеринбурге, следственными органами СК России проводится проверка по статье побои. Главой ведомства поручено и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале Информационного центра СК России. По сообщению ведомства, на одном из федеральных каналов вышел сюжет о жительнеце Екатеринбурга, которая ударила двух несовершеннолетних. Конфликт произошел из-за того, что дети отказались играть с ее ребенком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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