Минобороны РФ сообщило об окончании весеннего призыва

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Отправка призывников в элитные войска. Курган, армия, военные, солдаты, призывники
Всего в Вооруженные силы РФ призвали 147 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

В России завершился весенний призыв граждан на военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Всего на срочную службу было призвано 147 тысяч человек.

«Весенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Всего в Вооруженные силы РФ и другие формирования призвали 147 тысяч человек.

Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные было направлено около 490 человек, а в спортивные — около 200. Для перевозок были задействованы 14 рейсов самолетов Вооруженных сил РФ, девять воинских эшелонов, 143 рейса гражданской авиации и более двух тысяч вагонов пассажирских поездов.

Призыв на военную службу в армии России в 2023 году стартовал 1 апреля. В Минобороны отмечали, что западная пресса пыталась сорвать выполнение призывных мероприятий. По сообщению ведомства, также СМИ совершали попытки дискредитировать ВС РФ.

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В России завершился весенний призыв граждан на военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Всего на срочную службу было призвано 147 тысяч человек. «Весенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Всего в Вооруженные силы РФ и другие формирования призвали 147 тысяч человек. Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные было направлено около 490 человек, а в спортивные — около 200. Для перевозок были задействованы 14 рейсов самолетов Вооруженных сил РФ, девять воинских эшелонов, 143 рейса гражданской авиации и более двух тысяч вагонов пассажирских поездов. Призыв на военную службу в армии России в 2023 году стартовал 1 апреля. В Минобороны отмечали, что западная пресса пыталась сорвать выполнение призывных мероприятий. По сообщению ведомства, также СМИ совершали попытки дискредитировать ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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