Минобороны РФ сообщило об окончании весеннего призыва

15 июля 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Всего в Вооруженные силы РФ призвали 147 тысяч человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 В России завершился весенний призыв граждан на военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Всего на срочную службу было призвано 147 тысяч человек. «Весенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Всего в Вооруженные силы РФ и другие формирования призвали 147 тысяч человек. Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные было направлено около 490 человек, а в спортивные — около 200. Для перевозок были задействованы 14 рейсов самолетов Вооруженных сил РФ, девять воинских эшелонов, 143 рейса гражданской авиации и более двух тысяч вагонов пассажирских поездов. Призыв на военную службу в армии России в 2023 году стартовал 1 апреля. В Минобороны отмечали, что западная пресса пыталась сорвать выполнение призывных мероприятий. По сообщению ведомства, также СМИ совершали попытки дискредитировать ВС РФ.

В России завершился весенний призыв граждан на военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Всего на срочную службу было призвано 147 тысяч человек. «Весенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Всего в Вооруженные силы РФ и другие формирования призвали 147 тысяч человек. Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные было направлено около 490 человек, а в спортивные — около 200. Для перевозок были задействованы 14 рейсов самолетов Вооруженных сил РФ, девять воинских эшелонов, 143 рейса гражданской авиации и более двух тысяч вагонов пассажирских поездов. Призыв на военную службу в армии России в 2023 году стартовал 1 апреля. В Минобороны отмечали, что западная пресса пыталась сорвать выполнение призывных мероприятий. По сообщению ведомства, также СМИ совершали попытки дискредитировать ВС РФ.