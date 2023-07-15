Генпрокуратура проверит зарплаты педагогов Хакасии после обращения депутата Госдумы Сокола

Генеральная прокуратура через суд проверит справедливость начисления заработной платы педагогам Хакасии. Об этом сообщил депутат Госдумы от республики Сергей Сокол, который инициировал обращение в главный надзорный орган страны.
«На протяжении многих месяцев нашим работникам образования в Хакасии серьезно недоплачивали. Со следующей недели прокуратура начинает обжаловать в судебном порядке методику начисления заработной платы нашим работникам образования. Я много раз предлагал правительству Республики Хакасия самим решить этот вопрос. Либо не смогли, либо не захотели», —
С 1 сентября 2022 года по решению главы региона Валентина Коновалова во всех образовательных организациях Хакасии произошел перерасчет базовых окладов. С нового года зарплаты у педагогов упали. Как отмечает издание «Пульс Хакасии», после перераспределения средств стимулирующего фонда зарплаты учителей уменьшились в среднем на 2000—7000 рублей. В мае главы городов и районов Хакасии отправили Коновалову письмо с требованием разобраться в начислении зарплаты учителям.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.