Генпрокуратура проверит зарплаты педагогов Хакасии после обращения депутата Госдумы Сокола

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После «реформы» учителя Хакасии потеряли значительную часть зарплаты Фото:

Генеральная прокуратура через суд проверит справедливость начисления заработной платы педагогам Хакасии. Об этом сообщил депутат Госдумы от республики Сергей Сокол, который инициировал обращение в главный надзорный орган страны.

«На протяжении многих месяцев нашим работникам образования в Хакасии серьезно недоплачивали. Со следующей недели прокуратура начинает обжаловать в судебном порядке методику начисления заработной платы нашим работникам образования. Я много раз предлагал правительству Республики Хакасия самим решить этот вопрос. Либо не смогли, либо не захотели», — обратился Сокол к педагогам в своем telegram-канале.

С 1 сентября 2022 года по решению главы региона Валентина Коновалова во всех образовательных организациях Хакасии произошел перерасчет базовых окладов. С нового года зарплаты у педагогов упали. Как отмечает издание «Пульс Хакасии», после перераспределения средств стимулирующего фонда зарплаты учителей уменьшились в среднем на 2000—7000 рублей. В мае главы городов и районов Хакасии отправили Коновалову письмо с требованием разобраться в начислении зарплаты учителям.

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Генеральная прокуратура через суд проверит справедливость начисления заработной платы педагогам Хакасии. Об этом сообщил депутат Госдумы от республики Сергей Сокол, который инициировал обращение в главный надзорный орган страны. «На протяжении многих месяцев нашим работникам образования в Хакасии серьезно недоплачивали. Со следующей недели прокуратура начинает обжаловать в судебном порядке методику начисления заработной платы нашим работникам образования. Я много раз предлагал правительству Республики Хакасия самим решить этот вопрос. Либо не смогли, либо не захотели», — обратился Сокол к педагогам в своем telegram-канале. С 1 сентября 2022 года по решению главы региона Валентина Коновалова во всех образовательных организациях Хакасии произошел перерасчет базовых окладов. С нового года зарплаты у педагогов упали. Как отмечает издание «Пульс Хакасии», после перераспределения средств стимулирующего фонда зарплаты учителей уменьшились в среднем на 2000—7000 рублей. В мае главы городов и районов Хакасии отправили Коновалову письмо с требованием разобраться в начислении зарплаты учителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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