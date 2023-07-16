После угрозы пермяков обратиться в Путину мэрия пошла на переговоры

Мэрия Перми готова обсудить с Владимиром Кормщиковым его сквер, который начали сносить

Чиновники обещают обсудить с Владимиром Кормщиковым будущее его сквера Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми чиновники мэрии заявили, что готовы к переговорам с местным пенсионером Владимиром Кормщиковым, который многие годы создавал сквер в микрорайоне Парковый. На прошлой неделе пермяки возмутились сносом сквера и грозились обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Теперь администрация города официально заявила, что запланировали встречу с Кормщиковым и ПАО «Т Плюс», которое стало инициатором демонтажа площадки.

«На этой неделе планируется провести встречу с Владимиром Кормщиковым, представителями ПАО „Т Плюс“ и городскими властями, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и выработать совместные подходы в отношении обслуживания сквера. Сейчас территория принята районными властями на баланс», — сообщает в мэрия в Telegram.

При этом чиновники утверждают, что сквер никто не сносил. Детскую и спортивную площадки лишь перенесли на несколько метров. Размер самого сквера не изменился, а все зеленые насаждения не повреждены и остались на своих местах, говорят в мэрии.

Сквер, который около 30 лет обустраивает Владимир Кормщиков, на прошлой неделе привлек к себе внимание СМИ. Рабочие приступили к его сносу, что возмутило местных жителей. Как выяснилось, демонтаж начался по решению суда из-за проходящих под сквером труб теплосетей. Пермяков это не успокоило, и они пригрозили властям обращением к президенту РФ Владимиру Путину.