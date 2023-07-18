18 июля 2023

В Екатеринбурге четыре дома останутся без горячей воды на три дня

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключении горячей воды произойдет с 8:00 19 июля до 17:00 21 июля Фото:

В Екатеринбурге отключат горячую воду в четырех домах на улице Малышева. Об этом сообщила управляющая компания «Фонд Радомир».

«Экспериментально-производственный комбинат УрФУ уведомляет об отключении горячей воды с 8:00 19 июля до 17:00 21 июля. В связи с ремонтными работами на тепломагистрали ограничение ГВС будет проводиться по адресам: улица Малышева, 131, 137а, 139, 141», — рассказали на странице УК «Фонд Радомир» соцсети «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало об отключении на месяц горячего водоснабжения в Заречном (Свердловская область). Причиной ограничения ГВС является плановый ремонт котельной блока № 4 Белоярской АЭС.

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В Екатеринбурге отключат горячую воду в четырех домах на улице Малышева. Об этом сообщила управляющая компания «Фонд Радомир». «Экспериментально-производственный комбинат УрФУ уведомляет об отключении горячей воды с 8:00 19 июля до 17:00 21 июля. В связи с ремонтными работами на тепломагистрали ограничение ГВС будет проводиться по адресам: улица Малышева, 131, 137а, 139, 141», — рассказали на странице УК «Фонд Радомир» соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало об отключении на месяц горячего водоснабжения в Заречном (Свердловская область). Причиной ограничения ГВС является плановый ремонт котельной блока № 4 Белоярской АЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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