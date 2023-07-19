Односельчане рассказали, что силовики считают подожженную пермячку виновной в своей смерти

20 июля 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

По мнению следствия, девушка упала, ударилась головой о рельсы и потеряла сознание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователь во время приема граждан в Октябрьском (Пермский край), где 15-летнюю школьницу облили горючей жидкостью и сожгли, сказал, что девочка сама упала и ударилась о рельсы. Об этом в день похорон рассказала URA.RU местная активистка Яна Тюрина. «У нас во время личного приема следователь принял только троих человек. Когда люди стали задавать вопросы про погибшую, то им ответили, что она шла, ударилась головой о рельсы и потеряла сознание. Тогда задержанный испугался и поэтому ее поджег. А сексуальный контакт между ними по словам следователя была, но по обоюдному желанию», — сообщила Тюрина. В СУ СК по Пермскому краю не смогли оперативно прокомментировать информацию. Туда направлен запрос. Тюрина сообщила, что на вопрос местных жителей почему задержан только один подросток, силовики ответили жителям, что в отношении двух других подростков ведется проверка. Всего личный прием граждан длился 2,5 часа. Обратиться могли только жители с пропиской поселка Октябрьский. Соболезнования семье погибшей принес мэр Октябрьского от лица администрации губернатора Пермского края. Он сказал, что поддерживает семью и совместно они будут искать ответ на вопрос о том, кто это совершил. Обгоревшую девушку обнаружили на железнодорожных путях 8 июля. В преступлении подозревают знакомого школьницы, который облил ее горючим и поджог. Несмотря на старания врачей, девушка скончалась спустя несколько дней в больнице. 20 июля на прощание с погибшей пришли более 100 человек. В этот же день в поселке проводил прием замглавы СУ СК по Пермскому краю Валерий Сафонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следователь во время приема граждан в Октябрьском (Пермский край), где 15-летнюю школьницу облили горючей жидкостью и сожгли, сказал, что девочка сама упала и ударилась о рельсы. Об этом в день похорон рассказала URA.RU местная активистка Яна Тюрина. «У нас во время личного приема следователь принял только троих человек. Когда люди стали задавать вопросы про погибшую, то им ответили, что она шла, ударилась головой о рельсы и потеряла сознание. Тогда задержанный испугался и поэтому ее поджег. А сексуальный контакт между ними по словам следователя была, но по обоюдному желанию», — сообщила Тюрина. В СУ СК по Пермскому краю не смогли оперативно прокомментировать информацию. Туда направлен запрос. Тюрина сообщила, что на вопрос местных жителей почему задержан только один подросток, силовики ответили жителям, что в отношении двух других подростков ведется проверка. Всего личный прием граждан длился 2,5 часа. Обратиться могли только жители с пропиской поселка Октябрьский. Соболезнования семье погибшей принес мэр Октябрьского от лица администрации губернатора Пермского края. Он сказал, что поддерживает семью и совместно они будут искать ответ на вопрос о том, кто это совершил. Обгоревшую девушку обнаружили на железнодорожных путях 8 июля. В преступлении подозревают знакомого школьницы, который облил ее горючим и поджог. Несмотря на старания врачей, девушка скончалась спустя несколько дней в больнице. 20 июля на прощание с погибшей пришли более 100 человек. В этот же день в поселке проводил прием замглавы СУ СК по Пермскому краю Валерий Сафонов.