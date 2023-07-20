20 июля 2023

Дептруда ХМАО потребовал принять на работу инвалидов в «РН-Охрану»

© Служба новостей «URA.RU»
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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
По закону лица с инвалидностью должны составлять от двух до четырех процентов коллектива предприятия Фото:

Департамент труда и занятости населения ХМАО потребовал, чтобы дочернее общество «Роснефти» — «РН-Охрана- Югра» трудоустроило инвалидов. В едином реестре проверок указано, что ведомство предупредило компанию о нарушении трудового кодекса.

«ООО ЧОП „РН-Охрана-Югра“ объявляется предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Необходимо принять меры, направленные на выполнение квоты для приема на работу инвалидов в соответствии с требованиями законодательства в области занятости населения», — указано в документах ведомства.

Дептруда подчеркнул, что компании с коллективом более 100 человек по закону обязаны предоставить рабочие места работникам с инвалидностью: число таких сотрудников должно составлять от двух до четырех процентов. Наказание за несоблюдение этого правила — штраф.

Агентство направило в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что инвалиды из Общества слепых хотят судиться с дочкой «Роснефти» в ХМАО — «Самотлорнефтегазом». Они обвинили нефтяное предприятие в невыплате зарплаты.

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Департамент труда и занятости населения ХМАО потребовал, чтобы дочернее общество «Роснефти» — «РН-Охрана- Югра» трудоустроило инвалидов. В едином реестре проверок указано, что ведомство предупредило компанию о нарушении трудового кодекса. «ООО ЧОП „РН-Охрана-Югра“ объявляется предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Необходимо принять меры, направленные на выполнение квоты для приема на работу инвалидов в соответствии с требованиями законодательства в области занятости населения», — указано в документах ведомства. Дептруда подчеркнул, что компании с коллективом более 100 человек по закону обязаны предоставить рабочие места работникам с инвалидностью: число таких сотрудников должно составлять от двух до четырех процентов. Наказание за несоблюдение этого правила — штраф. Агентство направило в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что инвалиды из Общества слепых хотят судиться с дочкой «Роснефти» в ХМАО — «Самотлорнефтегазом». Они обвинили нефтяное предприятие в невыплате зарплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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