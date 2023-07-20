Дептруда ХМАО потребовал принять на работу инвалидов в «РН-Охрану»

21 июля 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

По закону лица с инвалидностью должны составлять от двух до четырех процентов коллектива предприятия Фото: Анна Майорова © URA.RU Департамент труда и занятости населения ХМАО потребовал, чтобы дочернее общество «Роснефти» — «РН-Охрана- Югра» трудоустроило инвалидов. В едином реестре проверок указано, что ведомство предупредило компанию о нарушении трудового кодекса. «ООО ЧОП „РН-Охрана-Югра“ объявляется предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Необходимо принять меры, направленные на выполнение квоты для приема на работу инвалидов в соответствии с требованиями законодательства в области занятости населения», — указано в документах ведомства. Дептруда подчеркнул, что компании с коллективом более 100 человек по закону обязаны предоставить рабочие места работникам с инвалидностью: число таких сотрудников должно составлять от двух до четырех процентов. Наказание за несоблюдение этого правила — штраф. Агентство направило в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что инвалиды из Общества слепых хотят судиться с дочкой «Роснефти» в ХМАО — «Самотлорнефтегазом». Они обвинили нефтяное предприятие в невыплате зарплаты.

Департамент труда и занятости населения ХМАО потребовал, чтобы дочернее общество «Роснефти» — «РН-Охрана- Югра» трудоустроило инвалидов. В едином реестре проверок указано, что ведомство предупредило компанию о нарушении трудового кодекса. «ООО ЧОП „РН-Охрана-Югра“ объявляется предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Необходимо принять меры, направленные на выполнение квоты для приема на работу инвалидов в соответствии с требованиями законодательства в области занятости населения», — указано в документах ведомства. Дептруда подчеркнул, что компании с коллективом более 100 человек по закону обязаны предоставить рабочие места работникам с инвалидностью: число таких сотрудников должно составлять от двух до четырех процентов. Наказание за несоблюдение этого правила — штраф. Агентство направило в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что инвалиды из Общества слепых хотят судиться с дочкой «Роснефти» в ХМАО — «Самотлорнефтегазом». Они обвинили нефтяное предприятие в невыплате зарплаты.