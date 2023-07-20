На инспектора ПДН из Урая завели дело за отказ от расследования кражи телефона у сына вице-мэра. Инсайд

21 июля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

На инспектора ПДН в Урае завели два уголовных дела Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Урае в отношении инспектора по делам несовершеннолетних возбудили уголовное дело. Источник в политическом истеблишменте ХМАО рассказал, что полицейская отказалась расследовать кражу телефона у сына первого заместителя главы города Андрея Ашихмина. «Инспектор по делам несовершеннолетних, используя служебное положение, написала отказ в возбуждении уголовного дела о краже мобильного у 11-летнего сына Ашихмина. Это выявила прокуратура, которая начала проверять девушку по другому эпизоду — из-за фальсификации документов. В итоге СК готовит обвинение уже по двум статьям», — сообщает инсайдер. Корреспонденту агентства не удалось оперативно связаться с Ашихминым и получить его комментарий. Источник в силовых структурах города подтвердил, что потерпевшими по одному из уголовных дел проходит семья вице-мэра. В пресс-службе Следственного комитета ХМАО отказались разглашать персональные данные. «В ходе следствия был выявлен факт превышения должностных полномочий при принятии решения по материалу проверки по факту кражи мобильного телефона у несовершеннолетнего», — прокомментировали в ведомстве. В УМВД по ХМАО сообщили, что 1 марта в полицию Урая поступило заявление гражданина о том, что у его несовершеннолетнего сына 2012 года рождения похитили сотовый телефон. «Однако инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, используя свое служебное положение, не имея законных оснований, нарушая права заявителя, приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела и вынесла соответствующее постановление. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины, сотрудница будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — уточнили в пресс-службе полиции. Ранее URA.RU писало, что жительница Урая Лариса Пинигина обратилась с жалобой в прокуратуру на действия заместителя главы города Ашихмина. Женщина обвинила его в мошенничестве и попытке совершить служебный подлог в решении ее жилищного вопроса. Также мировой судья признал его виновным в нарушении порядка обращений граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Урае в отношении инспектора по делам несовершеннолетних возбудили уголовное дело. Источник в политическом истеблишменте ХМАО рассказал, что полицейская отказалась расследовать кражу телефона у сына первого заместителя главы города Андрея Ашихмина. «Инспектор по делам несовершеннолетних, используя служебное положение, написала отказ в возбуждении уголовного дела о краже мобильного у 11-летнего сына Ашихмина. Это выявила прокуратура, которая начала проверять девушку по другому эпизоду — из-за фальсификации документов. В итоге СК готовит обвинение уже по двум статьям», — сообщает инсайдер. Корреспонденту агентства не удалось оперативно связаться с Ашихминым и получить его комментарий. Источник в силовых структурах города подтвердил, что потерпевшими по одному из уголовных дел проходит семья вице-мэра. В пресс-службе Следственного комитета ХМАО отказались разглашать персональные данные. «В ходе следствия был выявлен факт превышения должностных полномочий при принятии решения по материалу проверки по факту кражи мобильного телефона у несовершеннолетнего», — прокомментировали в ведомстве. В УМВД по ХМАО сообщили, что 1 марта в полицию Урая поступило заявление гражданина о том, что у его несовершеннолетнего сына 2012 года рождения похитили сотовый телефон. «Однако инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, используя свое служебное положение, не имея законных оснований, нарушая права заявителя, приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела и вынесла соответствующее постановление. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины, сотрудница будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — уточнили в пресс-службе полиции. Ранее URA.RU писало, что жительница Урая Лариса Пинигина обратилась с жалобой в прокуратуру на действия заместителя главы города Ашихмина. Женщина обвинила его в мошенничестве и попытке совершить служебный подлог в решении ее жилищного вопроса. Также мировой судья признал его виновным в нарушении порядка обращений граждан.