В Ашинском районе Челябинской области на полевой дороге в ночь на 22 июля погиб водитель без прав. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
«Устанавливаются обстоятельства ДТП, которое произошло в Ашинском районе на полевой дороге в городе Миньяр 22 июля в 05:10. В аварии погиб 24-летния мужчина», — уточнили в ведомстве.
Сообщается, что у мужчины отсутствовали водительские права, а автомобиль УАЗ не был зарегистрирован в установленном порядке. По предварительной версии, при подъеме наверх водитель не справился с управлением, машина опрокинулась. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.
Ранее в Челябинской области два автомобиля въехали в табун лошадей. ДТП произошло между Кунашаком и селом Сары. В аварии погибло две лошади.
Автомобиль УАЗ перевернулся при подъеме наверх
Фото предоставлено пресс-службой Управления ГИБДД по Челябинской области
В аварии на полевой дороге в Миньяре погиб водитель без прав
Фото предоставлено пресс-службой Управления ГИБДД по Челябинской области
В Ашинском районе Челябинской области на полевой дороге в ночь на 22 июля погиб водитель без прав. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. «Устанавливаются обстоятельства ДТП, которое произошло в Ашинском районе на полевой дороге в городе Миньяр 22 июля в 05:10. В аварии погиб 24-летния мужчина», — уточнили в ведомстве. Сообщается, что у мужчины отсутствовали водительские права, а автомобиль УАЗ не был зарегистрирован в установленном порядке. По предварительной версии, при подъеме наверх водитель не справился с управлением, машина опрокинулась. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Ранее в Челябинской области два автомобиля въехали в табун лошадей. ДТП произошло между Кунашаком и селом Сары. В аварии погибло две лошади.