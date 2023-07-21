21 июля 2023

В Челябинской области на дороге в поле погиб водитель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
В ДТП в ночь на 22 июля на полевой дороге в Ашинском районе погиб 24-летний мужчина Фото:

В Ашинском районе Челябинской области на полевой дороге в ночь на 22 июля погиб водитель без прав. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

«Устанавливаются обстоятельства ДТП, которое произошло в Ашинском районе на полевой дороге в городе Миньяр 22 июля в 05:10. В аварии погиб 24-летния мужчина», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что у мужчины отсутствовали водительские права, а автомобиль УАЗ не был зарегистрирован в установленном порядке. По предварительной версии, при подъеме наверх водитель не справился с управлением, машина опрокинулась. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Ранее в Челябинской области два автомобиля въехали в табун лошадей. ДТП произошло между Кунашаком и селом Сары. В аварии погибло две лошади.

Автомобиль УАЗ перевернулся при подъеме наверх
Автомобиль УАЗ перевернулся при подъеме наверх
В аварии на полевой дороге в Миньяре погиб водитель без прав
В аварии на полевой дороге в Миньяре погиб водитель без прав

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В Ашинском районе Челябинской области на полевой дороге в ночь на 22 июля погиб водитель без прав. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. «Устанавливаются обстоятельства ДТП, которое произошло в Ашинском районе на полевой дороге в городе Миньяр 22 июля в 05:10. В аварии погиб 24-летния мужчина», — уточнили в ведомстве. Сообщается, что у мужчины отсутствовали водительские права, а автомобиль УАЗ не был зарегистрирован в установленном порядке. По предварительной версии, при подъеме наверх водитель не справился с управлением, машина опрокинулась. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Ранее в Челябинской области два автомобиля въехали в табун лошадей. ДТП произошло между Кунашаком и селом Сары. В аварии погибло две лошади.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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