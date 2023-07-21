В Челябинской области на дороге в поле погиб водитель. Фото

22 июля 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

В ДТП в ночь на 22 июля на полевой дороге в Ашинском районе погиб 24-летний мужчина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ашинском районе Челябинской области на полевой дороге в ночь на 22 июля погиб водитель без прав. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. «Устанавливаются обстоятельства ДТП, которое произошло в Ашинском районе на полевой дороге в городе Миньяр 22 июля в 05:10. В аварии погиб 24-летния мужчина», — уточнили в ведомстве. Сообщается, что у мужчины отсутствовали водительские права, а автомобиль УАЗ не был зарегистрирован в установленном порядке. По предварительной версии, при подъеме наверх водитель не справился с управлением, машина опрокинулась. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Ранее в Челябинской области два автомобиля въехали в табун лошадей. ДТП произошло между Кунашаком и селом Сары. В аварии погибло две лошади. Автомобиль УАЗ перевернулся при подъеме наверх Фото предоставлено пресс-службой Управления ГИБДД по Челябинской области В аварии на полевой дороге в Миньяре погиб водитель без прав Фото предоставлено пресс-службой Управления ГИБДД по Челябинской области

В Ашинском районе Челябинской области на полевой дороге в ночь на 22 июля погиб водитель без прав. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. «Устанавливаются обстоятельства ДТП, которое произошло в Ашинском районе на полевой дороге в городе Миньяр 22 июля в 05:10. В аварии погиб 24-летния мужчина», — уточнили в ведомстве. Сообщается, что у мужчины отсутствовали водительские права, а автомобиль УАЗ не был зарегистрирован в установленном порядке. По предварительной версии, при подъеме наверх водитель не справился с управлением, машина опрокинулась. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Ранее в Челябинской области два автомобиля въехали в табун лошадей. ДТП произошло между Кунашаком и селом Сары. В аварии погибло две лошади.