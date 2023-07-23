23 июля 2023
22 июля 2023

Певица из ХМАО рассказала о задержке движения поездов в Крыму

Певица Guma оповестила о задержке движения поездов в Крыму
© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд из Крыма задержали на пять часов
Поезд из Крыма задержали на пять часов
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Спецоперация РФ на Украине

Поп-исполнительница Guma Анастасия Гуменюк из Когалыма сообщила о задержке поездов в Крыму. Сообщение о пятичасовом ожидании певица опубликовала в своем telegram-канале.

«Какая-то лють, ребят. Из-за последних событий пять часов задержки поезда, плюс ждать еще три часа. И не факт, что поезд приедет. Надеюсь к понедельнику я доберусь домой», — написала Анастасия.Позже исполнительница сделала новый пост, в котором сообщила о том, что после вынужденной задержки поезд благополучно отправился по заданному маршруту.

Ранее URA.RU сообщало, что причиной остановки движения на крымской железной дороге послужила серия атак украинских беспилотников. Под прицел попал склад боеприпасов в поселке Вольный.

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Поп-исполнительница Guma Анастасия Гуменюк из Когалыма сообщила о задержке поездов в Крыму. Сообщение о пятичасовом ожидании певица опубликовала в своем telegram-канале. «Какая-то лють, ребят. Из-за последних событий пять часов задержки поезда, плюс ждать еще три часа. И не факт, что поезд приедет. Надеюсь к понедельнику я доберусь домой», — написала Анастасия.Позже исполнительница сделала новый пост, в котором сообщила о том, что после вынужденной задержки поезд благополучно отправился по заданному маршруту. Ранее URA.RU сообщало, что причиной остановки движения на крымской железной дороге послужила серия атак украинских беспилотников. Под прицел попал склад боеприпасов в поселке Вольный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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