Певица из ХМАО рассказала о задержке движения поездов в Крыму

Поп-исполнительница Guma Анастасия Гуменюк из Когалыма сообщила о задержке поездов в Крыму. Сообщение о пятичасовом ожидании певица опубликовала в своем telegram-канале.
«Какая-то лють, ребят. Из-за последних событий пять часов задержки поезда, плюс ждать еще три часа. И не факт, что поезд приедет. Надеюсь к понедельнику я доберусь домой», — написала Анастасия.Позже исполнительница сделала новый пост, в котором сообщила о том, что после вынужденной задержки поезд благополучно отправился по заданному маршруту.
Ранее URA.RU сообщало, что причиной остановки движения на крымской железной дороге послужила серия атак украинских беспилотников. Под прицел попал склад боеприпасов в поселке Вольный.
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