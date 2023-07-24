В Джанкое останавливают поезда из-за атаки ВСУ на склад с боеприпасами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие детей из Донецка. Челябинск, вокзал, поезд, железнодорожный транспорт, пути сообщения, ржд, железная дорога
На данный момент движение поездов в Крыму затруднено Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На 9:00 утра поезда в Крыму движутся с опозданием. Поезд №92 Москва — Севастополь и поезд №316 Адлер — Симферополь остановлены из-за атаки ВСУ на склад боеприпасов в поселке Вольный. Об этом сообщили в железнодорожном перевозчике «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) в Крыму.

«Поезд №92 Москва — Севастополь и поезд №316 Адлер — Симферополь движутся с опозданием, так как они остановлены на станции Джанкой из-за чрезвычайной ситуации на участке Джанкой — Урожайная», — сообщается в telegram-канале ГСЭ. Там добавили, что движение поездов временно приостановлено на этом участке. Дополнительную информацию о времени задержки сообщает позднее, заключили в пресс-службе перевозчика.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 9:00 утра поезда в Крыму движутся с опозданием. Поезд №92 Москва — Севастополь и поезд №316 Адлер — Симферополь остановлены из-за атаки ВСУ на склад боеприпасов в поселке Вольный. Об этом сообщили в железнодорожном перевозчике «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) в Крыму. «Поезд №92 Москва — Севастополь и поезд №316 Адлер — Симферополь движутся с опозданием, так как они остановлены на станции Джанкой из-за чрезвычайной ситуации на участке Джанкой — Урожайная», — сообщается в telegram-канале ГСЭ. Там добавили, что движение поездов временно приостановлено на этом участке. Дополнительную информацию о времени задержки сообщает позднее, заключили в пресс-службе перевозчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...