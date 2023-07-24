В Джанкое останавливают поезда из-за атаки ВСУ на склад с боеприпасами

24 июля 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

На данный момент движение поездов в Крыму затруднено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На 9:00 утра поезда в Крыму движутся с опозданием. Поезд №92 Москва — Севастополь и поезд №316 Адлер — Симферополь остановлены из-за атаки ВСУ на склад боеприпасов в поселке Вольный. Об этом сообщили в железнодорожном перевозчике «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) в Крыму. «Поезд №92 Москва — Севастополь и поезд №316 Адлер — Симферополь движутся с опозданием, так как они остановлены на станции Джанкой из-за чрезвычайной ситуации на участке Джанкой — Урожайная», — сообщается в telegram-канале ГСЭ. Там добавили, что движение поездов временно приостановлено на этом участке. Дополнительную информацию о времени задержки сообщает позднее, заключили в пресс-службе перевозчика.

На 9:00 утра поезда в Крыму движутся с опозданием. Поезд №92 Москва — Севастополь и поезд №316 Адлер — Симферополь остановлены из-за атаки ВСУ на склад боеприпасов в поселке Вольный. Об этом сообщили в железнодорожном перевозчике «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) в Крыму. «Поезд №92 Москва — Севастополь и поезд №316 Адлер — Симферополь движутся с опозданием, так как они остановлены на станции Джанкой из-за чрезвычайной ситуации на участке Джанкой — Урожайная», — сообщается в telegram-канале ГСЭ. Там добавили, что движение поездов временно приостановлено на этом участке. Дополнительную информацию о времени задержки сообщает позднее, заключили в пресс-службе перевозчика.