Свердловские власти потратят миллионы рублей на замену окон в здании правительства

В здании правительства Свердловской области заменят окна за 13 миллионов рублей

24 июля 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

ООО «ТИТАН» заменит окна в здании свердловского правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В первом подъезде дома правительства Свердловской области начали менять старинные советские окна. На эти цели из бюджета выделят 13 171 236 рублей. Тендер на замену остекления выиграла компания «Титан». Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок. «Заказчиком работ является Государственное казенное учреждение Свердловской области „Управление зданиями Правительства Свердловской области“ (ГКУСО „УЗПСО“) в лице директора Мочалова Валентина Вячеславовича. Работы выполнит ООО „ТИТАН“ в лице генерального директора Аракеляна Ашота Левоновича. Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок выполнить капитальный ремонт с заменой наружной нитки витражей в первом подъезде административного здания, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1», — говорится в документе. Заказчик обязуется в случае надлежащего исполнения условий контракта принять выполненные работы и оплатить их. На работы отведено порядка 60 дней. Закончить работы должны до 26 сентября 2023 года.

В первом подъезде дома правительства Свердловской области начали менять старинные советские окна. На эти цели из бюджета выделят 13 171 236 рублей. Тендер на замену остекления выиграла компания «Титан». Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок. «Заказчиком работ является Государственное казенное учреждение Свердловской области „Управление зданиями Правительства Свердловской области“ (ГКУСО „УЗПСО“) в лице директора Мочалова Валентина Вячеславовича. Работы выполнит ООО „ТИТАН“ в лице генерального директора Аракеляна Ашота Левоновича. Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок выполнить капитальный ремонт с заменой наружной нитки витражей в первом подъезде административного здания, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1», — говорится в документе. Заказчик обязуется в случае надлежащего исполнения условий контракта принять выполненные работы и оплатить их. На работы отведено порядка 60 дней. Закончить работы должны до 26 сентября 2023 года.