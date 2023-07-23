23 июля 2023

Свердловские власти потратят миллионы рублей на замену окон в здании правительства

В здании правительства Свердловской области заменят окна за 13 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Приём граждан вице-губернаторами Свердловской области. Екатеринбург, правительство свердловской области, белый дом, здание правительства свердловской области
ООО «ТИТАН»  заменит окна в здании свердловского правительства Фото:

В первом подъезде дома правительства Свердловской области начали менять старинные советские окна. На эти цели из бюджета выделят 13 171 236 рублей. Тендер на замену остекления выиграла компания «Титан». Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.

«Заказчиком работ является Государственное казенное учреждение Свердловской области „Управление зданиями Правительства Свердловской области“ (ГКУСО „УЗПСО“) в лице директора Мочалова Валентина Вячеславовича. Работы выполнит ООО „ТИТАН“ в лице генерального директора Аракеляна Ашота Левоновича. Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок выполнить капитальный ремонт с заменой наружной нитки витражей в первом подъезде административного здания, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1», — говорится в документе.

Заказчик обязуется в случае надлежащего исполнения условий контракта принять выполненные работы и оплатить их. На работы отведено порядка 60 дней. Закончить работы должны до 26 сентября 2023 года.

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В первом подъезде дома правительства Свердловской области начали менять старинные советские окна. На эти цели из бюджета выделят 13 171 236 рублей. Тендер на замену остекления выиграла компания «Титан». Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок. «Заказчиком работ является Государственное казенное учреждение Свердловской области „Управление зданиями Правительства Свердловской области“ (ГКУСО „УЗПСО“) в лице директора Мочалова Валентина Вячеславовича. Работы выполнит ООО „ТИТАН“ в лице генерального директора Аракеляна Ашота Левоновича. Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок выполнить капитальный ремонт с заменой наружной нитки витражей в первом подъезде административного здания, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1», — говорится в документе. Заказчик обязуется в случае надлежащего исполнения условий контракта принять выполненные работы и оплатить их. На работы отведено порядка 60 дней. Закончить работы должны до 26 сентября 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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