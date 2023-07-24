Мэр Екатеринбурга потроллил депутата, написавшую Путину

25 июля 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Орлова, про обращение к Путину он узнал из СМИ Фото: Московец Илья © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал понять, что его не зацепило обращение депутата гордумы Иры Овчинниковой к президенту РФ Владимиру Путину. В разговоре с URA.RU он отверг высказанные в письме претензии и напомнил об итогах праймериз «Единой России», где Овчинникова проиграла кандидату Орлова. «Никто ее [Овчинникову] ни в чем не ограничивает. Она самостоятельный человек, почти все созывы была депутатом, это ее право [избираться], никто ее избирательных возможностей не лишал. То, что она проиграла на праймериз, это абсолютно объективно. Было электронное голосование, никто не имел возможности на него повлиять. Вот он маркер, насколько популярный депутат», — сказал Орлов. На праймериз ЕР Овчинникова набрала 527 голосов, победитель — другой действующий депутат, Татьяна Вяткина, — 5617 голосов. Овчинникова с этим результатом не согласилась, обвинила власти в фальсификациях, вышла из партии, а также оставила пост руководителя думской фракции «Единой России». Новость по теме Депутат, отвергнутая мэром Екатеринбурга, пожаловалась Путину на «беззаконие» На выборы она идет самовыдвиженцем, в том же округе №4. В письме Путину Овчинникова заявила, что уверена, что ее подписи будут забракованы избиркомом — по политическим мотивам. И попросила президента «остановить беззаконие». «Никаких оснований, чтобы кого-то обвинять в воспрепятствовании участию в избирательной кампании, я не вижу», — парировал Орлов. Овчинникову причисляют к большой фракции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») в действующем созыве думы. Мэр по итогам выборов хочет сократить представительство бизнесмена во власти. О том, что не видит ее в следующем созыве, Орлов проинформировал Овчинникову в апреле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал понять, что его не зацепило обращение депутата гордумы Иры Овчинниковой к президенту РФ Владимиру Путину. В разговоре с URA.RU он отверг высказанные в письме претензии и напомнил об итогах праймериз «Единой России», где Овчинникова проиграла кандидату Орлова. «Никто ее [Овчинникову] ни в чем не ограничивает. Она самостоятельный человек, почти все созывы была депутатом, это ее право [избираться], никто ее избирательных возможностей не лишал. То, что она проиграла на праймериз, это абсолютно объективно. Было электронное голосование, никто не имел возможности на него повлиять. Вот он маркер, насколько популярный депутат», — сказал Орлов. На праймериз ЕР Овчинникова набрала 527 голосов, победитель — другой действующий депутат, Татьяна Вяткина, — 5617 голосов. Овчинникова с этим результатом не согласилась, обвинила власти в фальсификациях, вышла из партии, а также оставила пост руководителя думской фракции «Единой России». На выборы она идет самовыдвиженцем, в том же округе №4. В письме Путину Овчинникова заявила, что уверена, что ее подписи будут забракованы избиркомом — по политическим мотивам. И попросила президента «остановить беззаконие». «Никаких оснований, чтобы кого-то обвинять в воспрепятствовании участию в избирательной кампании, я не вижу», — парировал Орлов. Овчинникову причисляют к большой фракции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») в действующем созыве думы. Мэр по итогам выборов хочет сократить представительство бизнесмена во власти. О том, что не видит ее в следующем созыве, Орлов проинформировал Овчинникову в апреле.