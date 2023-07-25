В Совфеде призвали ОБСЕ осудить атаки ВСУ на российских военкоров

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна выразить возмущение действиями Украины, в том числе, по поводу атаки на российских журналистов в Запорожье 22 июля. Такое требование направила комиссия Совета Федерации от имени председателя комиссии Алексея Пушкова.
«Считаю необходимым, чтобы ОБСЕ как организация по безопасности и сотрудничеству, защищающая в том числе права журналистов, выразила свое возмущение и неприятие действий властей Украины и США», — говорится в обращении. Информацию передает ТАСС.
Уточняется, что комиссией также рассматривается убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и нанесение увечий журналистам, находившимся с ним. В комиссии Совфеда отметили, что поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов, из-за которых гибнут гражданские, идет вразрез с принципами ОБСЕ и ООН.
Ранее стало известно, что в результате украинского обстрела в районе Пятихатки погиб Журавлев. Также был ранен фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, пострадал журналист «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков, передает «Ридус». Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против любых нападений на журналистов, пишет RT.
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