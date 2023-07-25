Опекун, обвиняемая в гибели Далера Бобиева из Екатеринбурга, обзывала ребенка «педалькой»

26 июля 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Опекун Наумова называла погибшего Далера «педалькой» Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Опекун погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга Вероника Наумова отказывалась называть ребенка по имени. Чтобы обращаться к шестилетнему мальчику, она придумала ему прозвище «педалька». Наумова обращалась так к Далеру дома и в общественных местах. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился осведомленный источник. «Ни разу не слышали, чтобы Наумова называла Далера по имени. Чаще всего она обращалась к нему „педалька“. Это даже не называла, а обзывала мальчика. Если честно, очень странно, что Наумова называла так ребенка. Зная, что значит данное слово в закрытых местах, в голову приходят самые ужасные мысли», — отметил собеседник агентства. 26 июня поступило сообщение том, что пропал шестилетний Далер Бобиев. Об исчезновении мальчика заявила опекун Вероника Наумова. Сотни людей искали ребенка. Утром 29 июня в старом гараже, который принадлежал семье опекуна, нашли тело Далера. По данным экспертизы, ребенок пролежал в гараже несколько месяцев. Опекун Наумова заявляет о том, что мальчик погиб от несчастного случая еще 2 декабря 2022 года. Наумову поместили в СИЗО до 26 августа. Вся информация о деле Далера Бобиева — в материале URA.RU.

Опекун погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга Вероника Наумова отказывалась называть ребенка по имени. Чтобы обращаться к шестилетнему мальчику, она придумала ему прозвище «педалька». Наумова обращалась так к Далеру дома и в общественных местах. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился осведомленный источник. «Ни разу не слышали, чтобы Наумова называла Далера по имени. Чаще всего она обращалась к нему „педалька“. Это даже не называла, а обзывала мальчика. Если честно, очень странно, что Наумова называла так ребенка. Зная, что значит данное слово в закрытых местах, в голову приходят самые ужасные мысли», — отметил собеседник агентства. 26 июня поступило сообщение том, что пропал шестилетний Далер Бобиев. Об исчезновении мальчика заявила опекун Вероника Наумова. Сотни людей искали ребенка. Утром 29 июня в старом гараже, который принадлежал семье опекуна, нашли тело Далера. По данным экспертизы, ребенок пролежал в гараже несколько месяцев. Опекун Наумова заявляет о том, что мальчик погиб от несчастного случая еще 2 декабря 2022 года. Наумову поместили в СИЗО до 26 августа. Вся информация о деле Далера Бобиева — в материале URA.RU.