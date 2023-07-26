26 июля 2023

В Пермском крае пропала девочка-подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры в Лысьве Пермского края ищут пропавшую девочку Фото:

В городе Лысьва Пермского края ушла из дома 26 июля и не вернулась Алиса Черных. Волонтеры ведут поиск 13-летней девочки. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте».

«В 13 часов 30 минут 26 июля ушла из дома по адресу: ул. Шмидта, г. Лысьва Алиса Черных. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в посте.

Уточняется, что на девочке были футболка и шорты черного цвета. Всех, кому известно местонахождение Алисы Черных, волонтеры просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция;112 — ЕДДС; +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-902-790-44-79 — Сергей.

В Лысьве Пермского края ищут пропавшую 26 июля девочку-подростка
В Лысьве Пермского края ищут пропавшую 26 июля девочку-подростка

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В городе Лысьва Пермского края ушла из дома 26 июля и не вернулась Алиса Черных. Волонтеры ведут поиск 13-летней девочки. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». «В 13 часов 30 минут 26 июля ушла из дома по адресу: ул. Шмидта, г. Лысьва Алиса Черных. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в посте. Уточняется, что на девочке были футболка и шорты черного цвета. Всех, кому известно местонахождение Алисы Черных, волонтеры просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция;112 — ЕДДС; +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-902-790-44-79 — Сергей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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