В Пермском крае пропала девочка-подросток

27 июля 2023 в 02:45 Размер текста - 17 +

Волонтеры в Лысьве Пермского края ищут пропавшую девочку Фото: Московец Илья © URA.RU В городе Лысьва Пермского края ушла из дома 26 июля и не вернулась Алиса Черных. Волонтеры ведут поиск 13-летней девочки. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». «В 13 часов 30 минут 26 июля ушла из дома по адресу: ул. Шмидта, г. Лысьва Алиса Черных. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в посте. Уточняется, что на девочке были футболка и шорты черного цвета. Всех, кому известно местонахождение Алисы Черных, волонтеры просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция;112 — ЕДДС; +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-902-790-44-79 — Сергей. В Лысьве Пермского края ищут пропавшую 26 июля девочку-подростка Скрин: группа «Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте»

В городе Лысьва Пермского края ушла из дома 26 июля и не вернулась Алиса Черных. Волонтеры ведут поиск 13-летней девочки. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». «В 13 часов 30 минут 26 июля ушла из дома по адресу: ул. Шмидта, г. Лысьва Алиса Черных. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в посте. Уточняется, что на девочке были футболка и шорты черного цвета. Всех, кому известно местонахождение Алисы Черных, волонтеры просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция;112 — ЕДДС; +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-902-790-44-79 — Сергей.