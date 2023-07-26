26 июля 2023

В Свердловской области стало на одного миллионера больше

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина купила три лотерейных билета, которые в последствии оказались выигрышными Фото:

Жительница Свердловской области приобрела три лотерейных билета, которые в последствии оказались счастливыми. В общей сложности женщина выиграла миллион рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Мама позвонила и радостным голосом, но с ноткой сомнения, сказала, что выиграла в лотерею крупную сумму. В нашей семье никто не выигрывал миллионов, поэтому я сначала не поверила в такую удачу. Когда сама перепроверила билет и убедилась в победе, конечно же, поздравила маму. Я за нее очень рада», — цитирует дочь победительницы пресс-служба компании.

На часть выигрыша свердловчанка планирует поправить свое здоровье. Что делать с остальными деньгами она пока не решила.

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Жительница Свердловской области приобрела три лотерейных билета, которые в последствии оказались счастливыми. В общей сложности женщина выиграла миллион рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Мама позвонила и радостным голосом, но с ноткой сомнения, сказала, что выиграла в лотерею крупную сумму. В нашей семье никто не выигрывал миллионов, поэтому я сначала не поверила в такую удачу. Когда сама перепроверила билет и убедилась в победе, конечно же, поздравила маму. Я за нее очень рада», — цитирует дочь победительницы пресс-служба компании. На часть выигрыша свердловчанка планирует поправить свое здоровье. Что делать с остальными деньгами она пока не решила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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