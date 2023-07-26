В Свердловской области стало на одного миллионера больше

27 июля 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Женщина купила три лотерейных билета, которые в последствии оказались выигрышными Фото: Игорь Пантин © URA.RU Жительница Свердловской области приобрела три лотерейных билета, которые в последствии оказались счастливыми. В общей сложности женщина выиграла миллион рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Мама позвонила и радостным голосом, но с ноткой сомнения, сказала, что выиграла в лотерею крупную сумму. В нашей семье никто не выигрывал миллионов, поэтому я сначала не поверила в такую удачу. Когда сама перепроверила билет и убедилась в победе, конечно же, поздравила маму. Я за нее очень рада», — цитирует дочь победительницы пресс-служба компании. На часть выигрыша свердловчанка планирует поправить свое здоровье. Что делать с остальными деньгами она пока не решила.

Жительница Свердловской области приобрела три лотерейных билета, которые в последствии оказались счастливыми. В общей сложности женщина выиграла миллион рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Мама позвонила и радостным голосом, но с ноткой сомнения, сказала, что выиграла в лотерею крупную сумму. В нашей семье никто не выигрывал миллионов, поэтому я сначала не поверила в такую удачу. Когда сама перепроверила билет и убедилась в победе, конечно же, поздравила маму. Я за нее очень рада», — цитирует дочь победительницы пресс-служба компании. На часть выигрыша свердловчанка планирует поправить свое здоровье. Что делать с остальными деньгами она пока не решила.