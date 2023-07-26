26 июля 2023

На юбилее Екатеринбурга в Академическом выступит группа «Винтаж»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие начала строительства трамвайной линии в Академическом. Екатеринбург, академический район
В Преображенском парке выступит группа «Винтаж» Фото:

В Академическом районе в день 300-летия Екатеринбурга выступит группа «Винтаж». Концерт состоится 19 августа на площадке Преображенского парка.

«Выступление артистов станет подарком восьмому району Екатеринбурга от администрации города на 300-летие уральской столицы. Концерт завершит праздничные мероприятия в Академическом районе», — сообщает пресс-служба застройщика «РСГ-Академическое».

Помимо концерта для жителей района организуют интерактивную фотозону. Планируется, что концерт посетят около 70 тысяч зрителей.

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В Академическом районе в день 300-летия Екатеринбурга выступит группа «Винтаж». Концерт состоится 19 августа на площадке Преображенского парка. «Выступление артистов станет подарком восьмому району Екатеринбурга от администрации города на 300-летие уральской столицы. Концерт завершит праздничные мероприятия в Академическом районе», — сообщает пресс-служба застройщика «РСГ-Академическое». Помимо концерта для жителей района организуют интерактивную фотозону. Планируется, что концерт посетят около 70 тысяч зрителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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