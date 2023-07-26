На юбилее Екатеринбурга в Академическом выступит группа «Винтаж»

В Преображенском парке выступит группа «Винтаж»
В Академическом районе в день 300-летия Екатеринбурга выступит группа «Винтаж». Концерт состоится 19 августа на площадке Преображенского парка.
«Выступление артистов станет подарком восьмому району Екатеринбурга от администрации города на 300-летие уральской столицы. Концерт завершит праздничные мероприятия в Академическом районе», — сообщает пресс-служба застройщика «РСГ-Академическое».
Помимо концерта для жителей района организуют интерактивную фотозону. Планируется, что концерт посетят около 70 тысяч зрителей.
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