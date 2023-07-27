27 июля 2023

В Свердловской области пройдет массовый забег на вершину горы

В городском округе Карпинск состоится горный марафон «Конжак-2023»
© Служба новостей «URA.RU»
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Конжаковский марафон 2018, камни, конжак
Горный забег на Конжаковский Камень стартует 29 июля Фото:

В 50-ти километрах от Карпинска (Свердловская область) состоится международный горный марафон «Конжак-2023». Спортивное мероприятие по забегу на гору Конжаковский Камень стартует 29 июля.

«Приглашаем вас почувствовать что такое самый массовый и старейший горный марафон страны. Вас ждут завораживающие виды уральских гор, незабываемая трасса через тайгу, альпийские луга, горные реки, карликовый лес и россыпи курумника», — рассказали в группе «„Конжак“ международный горный марафон» соцсети «Вконтакте».

Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно близ города Карпинск. Уникальная местность и условия подъема до высшей точки дистанции (1569 м) превратили его в один их самых массовых забегов России. В этом году мероприятие было перенесено с 1 на 29 июля, в связи с введением противопожарного режима в Свердловской области.

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В 50-ти километрах от Карпинска (Свердловская область) состоится международный горный марафон «Конжак-2023». Спортивное мероприятие по забегу на гору Конжаковский Камень стартует 29 июля. «Приглашаем вас почувствовать что такое самый массовый и старейший горный марафон страны. Вас ждут завораживающие виды уральских гор, незабываемая трасса через тайгу, альпийские луга, горные реки, карликовый лес и россыпи курумника», — рассказали в группе «„Конжак“ международный горный марафон» соцсети «Вконтакте». Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно близ города Карпинск. Уникальная местность и условия подъема до высшей точки дистанции (1569 м) превратили его в один их самых массовых забегов России. В этом году мероприятие было перенесено с 1 на 29 июля, в связи с введением противопожарного режима в Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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