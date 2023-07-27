В Свердловской области пройдет массовый забег на вершину горы

В городском округе Карпинск состоится горный марафон «Конжак-2023»

28 июля 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

Горный забег на Конжаковский Камень стартует 29 июля Фото: Андрей Гусельников © URA.RU В 50-ти километрах от Карпинска (Свердловская область) состоится международный горный марафон «Конжак-2023». Спортивное мероприятие по забегу на гору Конжаковский Камень стартует 29 июля. «Приглашаем вас почувствовать что такое самый массовый и старейший горный марафон страны. Вас ждут завораживающие виды уральских гор, незабываемая трасса через тайгу, альпийские луга, горные реки, карликовый лес и россыпи курумника», — рассказали в группе «„Конжак“ международный горный марафон» соцсети «Вконтакте». Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно близ города Карпинск. Уникальная местность и условия подъема до высшей точки дистанции (1569 м) превратили его в один их самых массовых забегов России. В этом году мероприятие было перенесено с 1 на 29 июля, в связи с введением противопожарного режима в Свердловской области.

В 50-ти километрах от Карпинска (Свердловская область) состоится международный горный марафон «Конжак-2023». Спортивное мероприятие по забегу на гору Конжаковский Камень стартует 29 июля. «Приглашаем вас почувствовать что такое самый массовый и старейший горный марафон страны. Вас ждут завораживающие виды уральских гор, незабываемая трасса через тайгу, альпийские луга, горные реки, карликовый лес и россыпи курумника», — рассказали в группе «„Конжак“ международный горный марафон» соцсети «Вконтакте». Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно близ города Карпинск. Уникальная местность и условия подъема до высшей точки дистанции (1569 м) превратили его в один их самых массовых забегов России. В этом году мероприятие было перенесено с 1 на 29 июля, в связи с введением противопожарного режима в Свердловской области.