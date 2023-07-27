Свердловский суд снял арест со счетов гендиректора завода «Исеть» Малика Гайсина

Со счетов гендиректора завода «Исеть» (Каменск-Уральский) бизнесмена Малика Гайсина сняли арест. Соответствующее постановление
Малик Гайсин находится под арестом по делу о превышении полномочий и растрате. Предприятие делает электрические соединители, в частности, по гособоронзаказу.
В СМИ сообщали о том, что Малик Гайсин через свои структуры контролирует предприятия группы «Промсредмаш». В нее входит Красногвардейский крановый завод. Также к этой группе относятся ОАО «Камышловский завод „Лесхозмаш“», пермский «Спецнефтихиммаш», курганское ОАО «Техоснастка». Гайсин входит в совет директоров ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод».
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