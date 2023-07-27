27 июля 2023

Свердловский суд снял арест со счетов гендиректора завода «Исеть» Малика Гайсина

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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Со счетов Малика Гайсина суд снял арест Фото:

Со счетов гендиректора завода «Исеть» (Каменск-Уральский) бизнесмена Малика Гайсина сняли арест. Соответствующее постановление опубликовано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Малик Гайсин находится под арестом по делу о превышении полномочий и растрате. Предприятие делает электрические соединители, в частности, по гособоронзаказу.

В СМИ сообщали о том, что Малик Гайсин через свои структуры контролирует предприятия группы «Промсредмаш». В нее входит Красногвардейский крановый завод. Также к этой группе относятся ОАО «Камышловский завод „Лесхозмаш“», пермский «Спецнефтихиммаш», курганское ОАО «Техоснастка». Гайсин входит в совет директоров ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод».

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Со счетов гендиректора завода «Исеть» (Каменск-Уральский) бизнесмена Малика Гайсина сняли арест. Соответствующее постановление опубликовано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Малик Гайсин находится под арестом по делу о превышении полномочий и растрате. Предприятие делает электрические соединители, в частности, по гособоронзаказу. В СМИ сообщали о том, что Малик Гайсин через свои структуры контролирует предприятия группы «Промсредмаш». В нее входит Красногвардейский крановый завод. Также к этой группе относятся ОАО «Камышловский завод „Лесхозмаш“», пермский «Спецнефтихиммаш», курганское ОАО «Техоснастка». Гайсин входит в совет директоров ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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