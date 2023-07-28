УПЦ отказалась исполнять закон Зеленского о переносе празднования Рождества

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не станет переносить празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом сообщил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.
«Абсолютно гарантированно и будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше», — передает слова митрополита «Страна.ua». Он сделал акцент на том, что традиция встречать Рождество 7 января появилась не в РФ, а в Иерусалиме, где находятся православные святыни.
Ранее Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря. Американский журналист Джексон Хинкл назвал Владимира Зеленского «сатанистом» после данного решения. Свое мнение о выразил в Twitter/
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