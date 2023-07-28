28 июля 2023

УПЦ отказалась исполнять закон Зеленского о переносе празднования Рождества

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Городские зарисовки. Челябинск, купол храма, храм, церковь, вера, рпц, православие, лиственница
Каноническая Украинская православная церковь продолжит праздновать Рождество 7 января Фото:

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не станет переносить празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом сообщил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

«Абсолютно гарантированно и будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше», — передает слова митрополита «Страна.ua». Он сделал акцент на том, что традиция встречать Рождество 7 января появилась не в РФ, а в Иерусалиме, где находятся православные святыни.

Ранее Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря. Американский журналист Джексон Хинкл назвал Владимира Зеленского «сатанистом» после данного решения. Свое мнение о выразил в Twitter/

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Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не станет переносить празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом сообщил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент. «Абсолютно гарантированно и будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше», — передает слова митрополита «Страна.ua». Он сделал акцент на том, что традиция встречать Рождество 7 января появилась не в РФ, а в Иерусалиме, где находятся православные святыни. Ранее Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря. Американский журналист Джексон Хинкл назвал Владимира Зеленского «сатанистом» после данного решения. Свое мнение о выразил в Twitter/
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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