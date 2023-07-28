Зеленский перенес празднование Рождества на Украине

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Владимир Зеленский перенес празднование Рождества на 25 декабря Фото:

Закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря был подписан президентом Владимиром Зеленским. Об этом стало известно из данных, опубликованных на сайте украинского парламента.

«Подписан закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря», — сообщается на официальном сайте Верховной Рады. Также приводится информация о том, что православная церковь Украины (ПЦУ) в четверг приняла решение перейти на новоюлианский календарь.

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Закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря был подписан президентом Владимиром Зеленским. Об этом стало известно из данных, опубликованных на сайте украинского парламента. «Подписан закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря», — сообщается на официальном сайте Верховной Рады. Также приводится информация о том, что православная церковь Украины (ПЦУ) в четверг приняла решение перейти на новоюлианский календарь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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