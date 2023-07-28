Зеленский перенес празднование Рождества на Украине

Владимир Зеленский перенес празднование Рождества на 25 декабря
Закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря был подписан президентом Владимиром Зеленским. Об этом стало известно из данных, опубликованных на сайте украинского парламента.
«Подписан закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря», — сообщается на официальном сайте Верховной Рады. Также приводится информация о том, что православная церковь Украины (ПЦУ) в четверг приняла решение перейти на новоюлианский календарь.
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