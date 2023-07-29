29 июля 2023
28 июля 2023

Певица Чичерина выступила перед танкистами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Забег Zа Россию на Уралмаше. Екатеринбург, чичерина юлия
Чичерина исполнила песни на стихи Александра Проханова Фото:

Певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина выступила перед танкистами Центрального военного округа. Видеозапись ее выступления появилась в telegram-канале Минобороны РФ.

«Юлия Чичерина выступила для танкистов Центрального военного округа. Основу музыкальной программы составили песни, большинство из которых написаны на стихи известного писателя Александра Проханова», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Чичерина известна активной поддержкой спецоперации. Она регулярно выступает перед военнослужащими, собирает для них гуманитарную помощь. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин присвоил Чичериной звание народной артистки РФ.

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Певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина выступила перед танкистами Центрального военного округа. Видеозапись ее выступления появилась в telegram-канале Минобороны РФ. «Юлия Чичерина выступила для танкистов Центрального военного округа. Основу музыкальной программы составили песни, большинство из которых написаны на стихи известного писателя Александра Проханова», — сообщается в telegram-канале ведомства. Чичерина известна активной поддержкой спецоперации. Она регулярно выступает перед военнослужащими, собирает для них гуманитарную помощь. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин присвоил Чичериной звание народной артистки РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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