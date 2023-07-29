Прокуратура проверит задержку авиарейса из Перми, командир которого прервал взлет

Пермская транспортная прокуратура проверит инцидент в аэропорту Больше Савино, где из-за технических неисправностей был задержан рейс до Москвы. Командир судна Boeing-737-800 авиакомпании «Сибирь» принял решение прекратить взлет при разбеге самолета.
«Пермской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. Будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов», — указано в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе пермского аэропорта вечером 29 июля. По данным telegram-канала Aviaincident, на панели самолета загорелось табло PSEU (система мониторинга положения шасси, датчиков «земля/воздух» и предупреждения о конфигурациях взлета и посадки). Командир авиалайнера прервал взлет.
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