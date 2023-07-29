29 июля 2023
28 июля 2023

Прокуратура проверит задержку авиарейса из Перми, командир которого прервал взлет

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, ssj100-95b, ак россия, самолет на взлете
Командир судна принял решение прервать взлет в начале разбега Фото:

Пермская транспортная прокуратура проверит инцидент в аэропорту Больше Савино, где из-за технических неисправностей был задержан рейс до Москвы. Командир судна Boeing-737-800 авиакомпании «Сибирь» принял решение прекратить взлет при разбеге самолета.

«Пермской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. Будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов», — указано в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе пермского аэропорта вечером 29 июля. По данным telegram-канала Aviaincident, на панели самолета загорелось табло PSEU (система мониторинга положения шасси, датчиков «земля/воздух» и предупреждения о конфигурациях взлета и посадки). Командир авиалайнера прервал взлет.

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Пермская транспортная прокуратура проверит инцидент в аэропорту Больше Савино, где из-за технических неисправностей был задержан рейс до Москвы. Командир судна Boeing-737-800 авиакомпании «Сибирь» принял решение прекратить взлет при разбеге самолета. «Пермской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. Будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов», — указано в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе пермского аэропорта вечером 29 июля. По данным telegram-канала Aviaincident, на панели самолета загорелось табло PSEU (система мониторинга положения шасси, датчиков «земля/воздух» и предупреждения о конфигурациях взлета и посадки). Командир авиалайнера прервал взлет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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