30 июля 2023

МИД РФ: власти не будут отвечать Зеленскому на ограничения, введенные против россиян

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Клипарты. Сургут , украина, беженцы, паспорт украины
Россия не намерена отыгрываться на украинских гражданах, сказал Алексей Полищук Фото:
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Москва не намерена отвечать Киеву на отмену безвизовых поездок на Украину для россиян. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Решение Киева о выходе из двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан России и Украины было направлено, прежде всего, на разрыв гуманитарных связей между жителями наших стран. РФ, в отличие от режима [украинского президента Владимира] Зеленского, не отыгрывается на простых украинцах», — сказал Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

В июле 2022 года Киев разорвал соглашение с Москвой о безвизовых поездках между РФ и Украину. После выхода из соглашения россияне не могут въезжать на Украину, если у них отсутствует виза. Однако Россия сразу заявила, что намерена сохранить безвизовый режим для украинских граждан.

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Москва не намерена отвечать Киеву на отмену безвизовых поездок на Украину для россиян. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. «Решение Киева о выходе из двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан России и Украины было направлено, прежде всего, на разрыв гуманитарных связей между жителями наших стран. РФ, в отличие от режима [украинского президента Владимира] Зеленского, не отыгрывается на простых украинцах», — сказал Алексей Полищук в интервью РИА Новости. В июле 2022 года Киев разорвал соглашение с Москвой о безвизовых поездках между РФ и Украину. После выхода из соглашения россияне не могут въезжать на Украину, если у них отсутствует виза. Однако Россия сразу заявила, что намерена сохранить безвизовый режим для украинских граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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