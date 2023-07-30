МИД РФ: власти не будут отвечать Зеленскому на ограничения, введенные против россиян

31 июля 2023 в 07:47 Размер текста - 17 +

Россия не намерена отыгрываться на украинских гражданах, сказал Алексей Полищук Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Москва не намерена отвечать Киеву на отмену безвизовых поездок на Украину для россиян. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. «Решение Киева о выходе из двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан России и Украины было направлено, прежде всего, на разрыв гуманитарных связей между жителями наших стран. РФ, в отличие от режима [украинского президента Владимира] Зеленского, не отыгрывается на простых украинцах», — сказал Алексей Полищук в интервью РИА Новости. В июле 2022 года Киев разорвал соглашение с Москвой о безвизовых поездках между РФ и Украину. После выхода из соглашения россияне не могут въезжать на Украину, если у них отсутствует виза. Однако Россия сразу заявила, что намерена сохранить безвизовый режим для украинских граждан.

Москва не намерена отвечать Киеву на отмену безвизовых поездок на Украину для россиян. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. «Решение Киева о выходе из двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан России и Украины было направлено, прежде всего, на разрыв гуманитарных связей между жителями наших стран. РФ, в отличие от режима [украинского президента Владимира] Зеленского, не отыгрывается на простых украинцах», — сказал Алексей Полищук в интервью РИА Новости. В июле 2022 года Киев разорвал соглашение с Москвой о безвизовых поездках между РФ и Украину. После выхода из соглашения россияне не могут въезжать на Украину, если у них отсутствует виза. Однако Россия сразу заявила, что намерена сохранить безвизовый режим для украинских граждан.