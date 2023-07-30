Жительницу Екатеринбурга, которая убила трех детей, признали невменяемой

Свердловчанку, которая убила своих детей, признали невменяемой
Жительницу Екатеринбурга Анастасию Петрову, которую подозревают в убийстве троих детей, признали невменяемой. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».
«После первичного заключения врачей о невменяемости подозреваемой, следователи направили ее на повторную экспертизу в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского. Результаты второй экспертизы пока не готовы», — сообщает издание.
Трагичный инцидент произошел в ЖК «Бажовский» 26 декабря прошлого года. Полугодовалого девочку и 10-летнего мальчика женщина задушила, когда те спали.Позже она также убила 15-летнего сына.
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