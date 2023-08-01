Власти Екатеринбурга поддержали застройку города новыми арт-объектами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга. Екатеринбург, харисов никита
Екатеринбург украсят новыми арт-объектами Фото:

В Екатеринбурге установят новые арт-проекты, разработанные специально для города. Идеями поделился креативный директор АО «Корпорация „Атомстройкомплекс“», руководитель паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов. Начальник департамента архитектуры и градостроительства Руслан Габдрахманов поддержал инициативу, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Заседание совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга прошло креативном кластере «Домна». Харисов представил проект, созданный с помощью местных подростков и картографа Екатерины Гущиной, под названием «Честная карта Екатеринбурга». «Мурал в виде карты города создан на основе истории, собранной подростками на мастер-классах. Объект будет размещен на заборе на улице 8 Марта, 162», — передает слова Харисова корреспондент агентства. Собственник территории согласовал проведение работ.

Также у руководителя паблик-арт программы «ЧО» в планах установить 18-метровую инсталляцию в виде серии обращений: «Граждане скажем друг другу: я люблю тебя, Дмитрий Алексаныч». Ранее объект предполагалось разместить в Преображенском парке, но согласие от администрации Академического получить не удалось.

Одним из главных слушателей доклада Харисова был начальник департамента архитектуры и градостроительства мэрии Руслан Габдрахманов, который пообещал поддержать развитие арт-проектов в Екатеринбурге. «Мы окажем поддержку там, где это будет необходимо», — сказал он.

Ранее URA.RU писало, что в Академическом районе появились первые работы стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA, посвященные деревенской эстетике. Автором арт-объектов стал башкирский художник Мансур Зияев.

Заседание совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга. Екатеринбург
Фото:
Заседание совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга. Екатеринбург
Фото:
Заседание совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга. Екатеринбург
Фото:
Заседание совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга. Екатеринбург
Фото:
Заседание совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга. Екатеринбург
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге установят новые арт-проекты, разработанные специально для города. Идеями поделился креативный директор АО «Корпорация „Атомстройкомплекс“», руководитель паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов. Начальник департамента архитектуры и градостроительства Руслан Габдрахманов поддержал инициативу, передает корреспондент URA.RU с места событий. Заседание совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга прошло креативном кластере «Домна». Харисов представил проект, созданный с помощью местных подростков и картографа Екатерины Гущиной, под названием «Честная карта Екатеринбурга». «Мурал в виде карты города создан на основе истории, собранной подростками на мастер-классах. Объект будет размещен на заборе на улице 8 Марта, 162», — передает слова Харисова корреспондент агентства. Собственник территории согласовал проведение работ. Также у руководителя паблик-арт программы «ЧО» в планах установить 18-метровую инсталляцию в виде серии обращений: «Граждане скажем друг другу: я люблю тебя, Дмитрий Алексаныч». Ранее объект предполагалось разместить в Преображенском парке, но согласие от администрации Академического получить не удалось. Одним из главных слушателей доклада Харисова был начальник департамента архитектуры и градостроительства мэрии Руслан Габдрахманов, который пообещал поддержать развитие арт-проектов в Екатеринбурге. «Мы окажем поддержку там, где это будет необходимо», — сказал он. Ранее URA.RU писало, что в Академическом районе появились первые работы стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA, посвященные деревенской эстетике. Автором арт-объектов стал башкирский художник Мансур Зияев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...