Екатеринбург украсят новыми арт-объектами Фото: Московец Илья © URA.RU

В Екатеринбурге установят новые арт-проекты, разработанные специально для города. Идеями поделился креативный директор АО «Корпорация „Атомстройкомплекс“», руководитель паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов. Начальник департамента архитектуры и градостроительства Руслан Габдрахманов поддержал инициативу, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Заседание совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга прошло креативном кластере «Домна». Харисов представил проект, созданный с помощью местных подростков и картографа Екатерины Гущиной, под названием «Честная карта Екатеринбурга». «Мурал в виде карты города создан на основе истории, собранной подростками на мастер-классах. Объект будет размещен на заборе на улице 8 Марта, 162», — передает слова Харисова корреспондент агентства. Собственник территории согласовал проведение работ.

Также у руководителя паблик-арт программы «ЧО» в планах установить 18-метровую инсталляцию в виде серии обращений: «Граждане скажем друг другу: я люблю тебя, Дмитрий Алексаныч». Ранее объект предполагалось разместить в Преображенском парке, но согласие от администрации Академического получить не удалось.

Одним из главных слушателей доклада Харисова был начальник департамента архитектуры и градостроительства мэрии Руслан Габдрахманов, который пообещал поддержать развитие арт-проектов в Екатеринбурге. «Мы окажем поддержку там, где это будет необходимо», — сказал он.

Ранее URA.RU писало, что в Академическом районе появились первые работы стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA, посвященные деревенской эстетике. Автором арт-объектов стал башкирский художник Мансур Зияев.

Фото: Московец Илья © URA.RU

Фото: Московец Илья © URA.RU

Фото: Московец Илья © URA.RU

Фото: Московец Илья © URA.RU

Фото: Московец Илья © URA.RU