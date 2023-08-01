В Екатеринбурге продают Bentley по цене трехкомнатной квартиры в центре города. Фото

02 августа 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Bentley Continental 2022 года оценили в 56,5 млн рублей Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге выставили на продажу новый Bentley Continental GT Speed 2022 года выпуска за 56,5 млн рублей. Примечательно, что, заплатив меньше на 13 млн рублей можно, приобрести элитную квартиру в центре города. Объявления о продаже автомобиля появилось на сайте auto.ru. Британский автомобиль 2022 года от официального дилера Bentley в столице Урала продают за 56,6 млн рублей. Под капотом у иномарки 659 лошадиных сил. За такую мощность будущему владельцу придется платить ежегодно налог за роскошь в размере 196 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU привел несколько примеров, какие квартиры в Екатеринбурге можно приобрести дешевле, чем новая Bentley. За 42,5 млн рублей продается трехкомнатная квартира в «Башне Исеть» с общей площадью в 152,8 квадратных метров, а также можно сэкономить и купить «трешку» со 151 квадратами за 43,5 млн рублей в элитном жилом комплексе «Кандинский». Если брать в пример квартиры попроще: в Академическом, Широкой речке и Солнечном районах. Тогда за стоимость иномарки можно купить порядка 13-ти двухкомнатных квартир или 20 «однушек» на этапе строительства на Уралмаше. Ранее URA.RU писало, что жительницы Екатеринбурга выставляют на продажу свою девственность. Девушки от 18-ти до 20-ти лет устанавливают цены до 200 тысяч долларов. Фото: сайт auto.ru Фото: сайт auto.ru Фото: сайт auto.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге выставили на продажу новый Bentley Continental GT Speed 2022 года выпуска за 56,5 млн рублей. Примечательно, что, заплатив меньше на 13 млн рублей можно, приобрести элитную квартиру в центре города. Объявления о продаже автомобиля появилось на сайте auto.ru. Британский автомобиль 2022 года от официального дилера Bentley в столице Урала продают за 56,6 млн рублей. Под капотом у иномарки 659 лошадиных сил. За такую мощность будущему владельцу придется платить ежегодно налог за роскошь в размере 196 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU привел несколько примеров, какие квартиры в Екатеринбурге можно приобрести дешевле, чем новая Bentley. За 42,5 млн рублей продается трехкомнатная квартира в «Башне Исеть» с общей площадью в 152,8 квадратных метров, а также можно сэкономить и купить «трешку» со 151 квадратами за 43,5 млн рублей в элитном жилом комплексе «Кандинский». Если брать в пример квартиры попроще: в Академическом, Широкой речке и Солнечном районах. Тогда за стоимость иномарки можно купить порядка 13-ти двухкомнатных квартир или 20 «однушек» на этапе строительства на Уралмаше. Ранее URA.RU писало, что жительницы Екатеринбурга выставляют на продажу свою девственность. Девушки от 18-ти до 20-ти лет устанавливают цены до 200 тысяч долларов.