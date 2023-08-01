Пермская сеть общепита угостит десятки горожан бесплатным ужином

Пермская сеть общепита «Алендвик» ищет дегустаторов новых бургеров

02 августа 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Новые бургеры попробуют бесплатно 30 человек Фото: Александр Мамаев © URA.RU Популярная пермская сеть заведений общепита «Алендвик», которая объединяет бренды Chicken, Поке-maN и Good News, открыла набор дегустаторов. Общепиту нужны 30 добровольцев, которых бесплатно накормят блюдами из нового меню. «Дегустатор, найдись! Устраиваем вкусный ужин на втором этаже ТРК „Столица“ 3 августа в 18:30. Дегустаторы попробуют новинки из сырного меню кафе Chicken и хиты от других брендов сети „Алендвик“», — сказано в объявлении в группе общепита в соцсети «ВКонтакте». Чтобы получить приглашение на ужин, нужно подписаться на группу сети кафе в соцсети «ВКонтакте» и оставить комментарий под постом с объявлением о наборе дегустаторов. Администрация кафе из числа участников конкурса рандомно выберет 15 человек, которые смогут привести с собой одного друга. Итоги отбора подведут 2 августа.

Популярная пермская сеть заведений общепита «Алендвик», которая объединяет бренды Chicken, Поке-maN и Good News, открыла набор дегустаторов. Общепиту нужны 30 добровольцев, которых бесплатно накормят блюдами из нового меню. «Дегустатор, найдись! Устраиваем вкусный ужин на втором этаже ТРК „Столица“ 3 августа в 18:30. Дегустаторы попробуют новинки из сырного меню кафе Chicken и хиты от других брендов сети „Алендвик“», — сказано в объявлении в группе общепита в соцсети «ВКонтакте». Чтобы получить приглашение на ужин, нужно подписаться на группу сети кафе в соцсети «ВКонтакте» и оставить комментарий под постом с объявлением о наборе дегустаторов. Администрация кафе из числа участников конкурса рандомно выберет 15 человек, которые смогут привести с собой одного друга. Итоги отбора подведут 2 августа.