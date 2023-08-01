Защита байкера, обвиненного в убийстве мотоциклистки в Екатеринбурге, обжаловала меру пресечения

02 августа 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Суд второй инстанции подтвердил, что Владимира Косинцева нужно заключить под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителю Екатеринбурга Владимиру Косинцеву, обвиненному в жестоком убийстве мотоциклистки, избрали меру пресечения — он должен провести два месяца в СИЗО. Его адвокат пытался обжаловать приговор, но суд второй инстанции оставил решение в силе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. При этом меру пресечения Косинцеву выбирали заочно — мужчина пока находится в Ереване, куда улетел после смерти подруги, его еще не экстрадировали. «Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, доводы апелляционной жалобы, оставила постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений», — говорится в сообщении суда. Ранее Ленинский районный суд заочно отправил под стражу на два месяца Владимира Косинцева, обвиненного по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Приговор начнет действовать с момента задержания и экстрадиции Косинцева в Россию. Ранее URA.RU сообщало, что байкер экстренно улетел в Ереван после смерти 37-летней Натальи Смышляевой. Женщину с многочисленными травмами нашли у себя в квартире. Подозрение сразу пало на ее знакомого Владимира Косинцева, с которым у них были общие интересы — мотоциклы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителю Екатеринбурга Владимиру Косинцеву, обвиненному в жестоком убийстве мотоциклистки, избрали меру пресечения — он должен провести два месяца в СИЗО. Его адвокат пытался обжаловать приговор, но суд второй инстанции оставил решение в силе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. При этом меру пресечения Косинцеву выбирали заочно — мужчина пока находится в Ереване, куда улетел после смерти подруги, его еще не экстрадировали. «Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, доводы апелляционной жалобы, оставила постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений», — говорится в сообщении суда. Ранее Ленинский районный суд заочно отправил под стражу на два месяца Владимира Косинцева, обвиненного по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Приговор начнет действовать с момента задержания и экстрадиции Косинцева в Россию. Ранее URA.RU сообщало, что байкер экстренно улетел в Ереван после смерти 37-летней Натальи Смышляевой. Женщину с многочисленными травмами нашли у себя в квартире. Подозрение сразу пало на ее знакомого Владимира Косинцева, с которым у них были общие интересы — мотоциклы.