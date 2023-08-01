Губернатор ХМАО Комарова поздравила десантников с Днем ВДВ

02 августа 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

В России 2 августа отмечается День ВДВ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила югорских десантников с профессиональным праздником. Праздничные пожелания служившим в Воздушно-десантных войсках она опубликовала в своем telegram-канале. «Сегодня День Воздушно-десантных войск. Это сильное, сплоченное боевое братство. Поздравляю Вас, наша „крылатая пехота“. Здоровья, добра, успехов вам и вашим семьям», — написала Комарова. Губернатор привела в пример бывшего полицейского из Горноправдинска Дмитрия Б. «В ноябре 2022 года Дмитрий заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации, стал участником Специальной военной операции. Как говорит Дмитрий, его решение осознанное, не смог оставаться в стороне», — уточнила глава региона. Ранее URA.RU писало, что с профессиональным праздником деcантников поздравил полпред в УрФО Владимир Якушев. Он пожелал им мирного неба и надежных друзей.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила югорских десантников с профессиональным праздником. Праздничные пожелания служившим в Воздушно-десантных войсках она опубликовала в своем telegram-канале. «Сегодня День Воздушно-десантных войск. Это сильное, сплоченное боевое братство. Поздравляю Вас, наша „крылатая пехота“. Здоровья, добра, успехов вам и вашим семьям», — написала Комарова. Губернатор привела в пример бывшего полицейского из Горноправдинска Дмитрия Б. «В ноябре 2022 года Дмитрий заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации, стал участником Специальной военной операции. Как говорит Дмитрий, его решение осознанное, не смог оставаться в стороне», — уточнила глава региона. Ранее URA.RU писало, что с профессиональным праздником деcантников поздравил полпред в УрФО Владимир Якушев. Он пожелал им мирного неба и надежных друзей.