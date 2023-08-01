01 августа 2023

Губернатор ХМАО Комарова поздравила десантников с Днем ВДВ

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Тюмень , вдв, десантники, вдвшники, день вдв
В России 2 августа отмечается День ВДВ Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила югорских десантников с профессиональным праздником. Праздничные пожелания служившим в Воздушно-десантных войсках она опубликовала в своем telegram-канале.

«Сегодня День Воздушно-десантных войск. Это сильное, сплоченное боевое братство. Поздравляю Вас, наша „крылатая пехота“. Здоровья, добра, успехов вам и вашим семьям», — написала Комарова.

Губернатор привела в пример бывшего полицейского из Горноправдинска Дмитрия Б. «В ноябре 2022 года Дмитрий заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации, стал участником Специальной военной операции. Как говорит Дмитрий, его решение осознанное, не смог оставаться в стороне», — уточнила глава региона.

Ранее URA.RU писало, что с профессиональным праздником деcантников поздравил полпред в УрФО Владимир Якушев. Он пожелал им мирного неба и надежных друзей.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила югорских десантников с профессиональным праздником. Праздничные пожелания служившим в Воздушно-десантных войсках она опубликовала в своем telegram-канале. «Сегодня День Воздушно-десантных войск. Это сильное, сплоченное боевое братство. Поздравляю Вас, наша „крылатая пехота“. Здоровья, добра, успехов вам и вашим семьям», — написала Комарова. Губернатор привела в пример бывшего полицейского из Горноправдинска Дмитрия Б. «В ноябре 2022 года Дмитрий заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации, стал участником Специальной военной операции. Как говорит Дмитрий, его решение осознанное, не смог оставаться в стороне», — уточнила глава региона. Ранее URA.RU писало, что с профессиональным праздником деcантников поздравил полпред в УрФО Владимир Якушев. Он пожелал им мирного неба и надежных друзей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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