В Екатеринбурге на 300-летие ждут жену Пригожина и песни группы «Кино»

В Екатеринбург на 300-летие приедут Валерия, Петр Дранга и женский хор SOPRANO Турецкого
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
299 лет городу. Концерт Валерии на площади Театр - театр. Пермь, певица валерия
Певица Валерия выступит на 300-летии города Фото:

Жена Иосифа Пригожина певица Валерия станет одним из хедлайнеров концерта в честь 300-летия Екатеринбурга. Вместе с ней на праздник приедут симфонический оркестр с музыкой группы «Кино», Петр Дранга, а также женский хор Soprano Турецкого. Эту информацию URA.RU подтвердили организаторы.

Петр Дранга и женский хор Soprano Турецкого выступят 18 августа на презентации нового фонтана на Плотинке. Хиты группы «Кино» симфонический оркестр даст 19 августа в Историческом сквере, там же выступит и певица Валерия.

Ранее стало известно, что в Екатеринбург приедут Клава Кока и Niletto. Они выступят в рамках фестиваля RCC Fest возле КРК «Уралец». Празднование 300-летия Екатеринбурга начнется 12 августа и закончится 19 числа.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жена Иосифа Пригожина певица Валерия станет одним из хедлайнеров концерта в честь 300-летия Екатеринбурга. Вместе с ней на праздник приедут симфонический оркестр с музыкой группы «Кино», Петр Дранга, а также женский хор Soprano Турецкого. Эту информацию URA.RU подтвердили организаторы. Петр Дранга и женский хор Soprano Турецкого выступят 18 августа на презентации нового фонтана на Плотинке. Хиты группы «Кино» симфонический оркестр даст 19 августа в Историческом сквере, там же выступит и певица Валерия. Ранее стало известно, что в Екатеринбург приедут Клава Кока и Niletto. Они выступят в рамках фестиваля RCC Fest возле КРК «Уралец». Празднование 300-летия Екатеринбурга начнется 12 августа и закончится 19 числа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...