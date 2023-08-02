В Екатеринбурге на 300-летие ждут жену Пригожина и песни группы «Кино»

Жена Иосифа Пригожина певица Валерия станет одним из хедлайнеров концерта в честь 300-летия Екатеринбурга. Вместе с ней на праздник приедут симфонический оркестр с музыкой группы «Кино», Петр Дранга, а также женский хор Soprano Турецкого. Эту информацию URA.RU подтвердили организаторы.
Петр Дранга и женский хор Soprano Турецкого выступят 18 августа на презентации нового фонтана на Плотинке. Хиты группы «Кино» симфонический оркестр даст 19 августа в Историческом сквере, там же выступит и певица Валерия.
Ранее стало известно, что в Екатеринбург приедут Клава Кока и Niletto. Они выступят в рамках фестиваля RCC Fest возле КРК «Уралец». Празднование 300-летия Екатеринбурга начнется 12 августа и закончится 19 числа.
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