02 августа 2023

Бастрыкин взялся за дело екатеринбурженки, которой поздно выявили онкологическое заболевание

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после сообщений, что 50-летней жительнице Екатеринбурга своевременно не выявили онкологическое заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Сообщается о ненадлежащем оказании медицинской помощи 50-летней жительнице города Екатеринбурга сотрудниками лечебного учреждения, которые своевременно не выявили у нее онкологическое заболевание. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России».

СКР по Свердловской области организовали процессуальную проверку по факту произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в пресс-службе СКР.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после сообщений, что 50-летней жительнице Екатеринбурга своевременно не выявили онкологическое заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Сообщается о ненадлежащем оказании медицинской помощи 50-летней жительнице города Екатеринбурга сотрудниками лечебного учреждения, которые своевременно не выявили у нее онкологическое заболевание. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России». СКР по Свердловской области организовали процессуальную проверку по факту произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в пресс-службе СКР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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