Бастрыкин взялся за дело екатеринбурженки, которой поздно выявили онкологическое заболевание 03 августа 2023 в 04:37 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после сообщений, что 50-летней жительнице Екатеринбурга своевременно не выявили онкологическое заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Сообщается о ненадлежащем оказании медицинской помощи 50-летней жительнице города Екатеринбурга сотрудниками лечебного учреждения, которые своевременно не выявили у нее онкологическое заболевание. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России». СКР по Свердловской области организовали процессуальную проверку по факту произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в пресс-службе СКР. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после сообщений, что 50-летней жительнице Екатеринбурга своевременно не выявили онкологическое заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Сообщается о ненадлежащем оказании медицинской помощи 50-летней жительнице города Екатеринбурга сотрудниками лечебного учреждения, которые своевременно не выявили у нее онкологическое заболевание. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России». СКР по Свердловской области организовали процессуальную проверку по факту произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в пресс-службе СКР. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям