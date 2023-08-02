Бастрыкин взялся за дело екатеринбурженки, которой поздно выявили онкологическое заболевание

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после сообщений, что 50-летней жительнице Екатеринбурга своевременно не выявили онкологическое заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«Сообщается о ненадлежащем оказании медицинской помощи 50-летней жительнице города Екатеринбурга сотрудниками лечебного учреждения, которые своевременно не выявили у нее онкологическое заболевание. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России».
СКР по Свердловской области организовали процессуальную проверку по факту произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в пресс-службе СКР.
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