Учащиеся лицея № 31 Челябинска пройдут практику на оборонном заводе «Полет» в Челябинске. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, проект позволит выявить талантливых подростков.
«ЧРЗ „Полет“ запустил совместный образовательный проект с физико-математическим лицеем № 31. Он предусматривает работу над перспективными кейсами предприятия», — уточнили URA.RU на заводе.
Лицеистов будут вовлекать в высокотехнологичные, цифровые, IT-направления работы предприятия, входящего в структуру Ростеха. Компания поставляла системы навигации и посадки на авианесущие корабли ВМФ России.
Совместная работа обеспечит привлекательность инженерных профессий среди школьников. Форматы дополнительного образования «Полет» развивает также с детским технопарком «Кванториум», академическим лицеем № 95 и другими образовательными учреждениями региона. На заводе видят хорошие перспективы сотрудничества с 31-м лицеем, вошедшим в 2022 году, по данным «Полета», в тройку лучших школ РФ по качеству подготовки выпускников.
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