Оборонный завод «Полет» из Челябинска примет на практику учащихся известного лицея. Фото

03 августа 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Практику на заводе «Полет» пройдут учащиеся лицея № 31 Фото: Георгий Бергал © URA.RU Учащиеся лицея № 31 Челябинска пройдут практику на оборонном заводе «Полет» в Челябинске. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, проект позволит выявить талантливых подростков. «ЧРЗ „Полет“ запустил совместный образовательный проект с физико-математическим лицеем № 31. Он предусматривает работу над перспективными кейсами предприятия», — уточнили URA.RU на заводе. Лицеистов будут вовлекать в высокотехнологичные, цифровые, IT-направления работы предприятия, входящего в структуру Ростеха. Компания поставляла системы навигации и посадки на авианесущие корабли ВМФ России. Совместная работа обеспечит привлекательность инженерных профессий среди школьников. Форматы дополнительного образования «Полет» развивает также с детским технопарком «Кванториум», академическим лицеем № 95 и другими образовательными учреждениями региона. На заводе видят хорошие перспективы сотрудничества с 31-м лицеем, вошедшим в 2022 году, по данным «Полета», в тройку лучших школ РФ по качеству подготовки выпускников. Директор лицея Александр Попов (слева) и гендиректор «Полета» Дмитрий Довженко договорились о практике для учащихся Фото: пресс-служба завода «Полет»

Учащиеся лицея № 31 Челябинска пройдут практику на оборонном заводе «Полет» в Челябинске. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, проект позволит выявить талантливых подростков. «ЧРЗ „Полет“ запустил совместный образовательный проект с физико-математическим лицеем № 31. Он предусматривает работу над перспективными кейсами предприятия», — уточнили URA.RU на заводе. Лицеистов будут вовлекать в высокотехнологичные, цифровые, IT-направления работы предприятия, входящего в структуру Ростеха. Компания поставляла системы навигации и посадки на авианесущие корабли ВМФ России. Совместная работа обеспечит привлекательность инженерных профессий среди школьников. Форматы дополнительного образования «Полет» развивает также с детским технопарком «Кванториум», академическим лицеем № 95 и другими образовательными учреждениями региона. На заводе видят хорошие перспективы сотрудничества с 31-м лицеем, вошедшим в 2022 году, по данным «Полета», в тройку лучших школ РФ по качеству подготовки выпускников.