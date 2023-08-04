Челябинские аграрии прогнозируют неурожай картофеля

По урожаю картофеля фермеры южных районов в 2023 году оказались в лучших условиях Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Аграрии Челябинской области прогнозируют неурожай картофеля. Как URA.RU рассказали участники рынка, на результатах скажется засуха.

«С урожаем картошки у нас значительно хуже, чем годом ранее. Почти не было дождей или очень мало. Сбор проведем в конце сентября. Если осадки будут, ситуация отчасти исправится», — рассказал URA.RU глава СХП «Красноармейское» Василий Васичкин.

Аграрии отметили, что в 2023 году смогли улучшить свое положение фермеры южных районов области. Дожди здесь шли обильнее, чем на севере. В результате если летом 2022 года фермеры юга летом испытывали сложности, то в текущем сезоне они оказались в более выгодной ситуации.

«С поливом картофель вырос. Условия были более благоприятными, осадки выпадали более регулярно», — сообщил URA.RU директор сельхозпредприятия «Березка» из Чесмы Денис Шумских.

По данным глав совхоза «Акбашевский» в Аргаяшском районе Нургали Зарипова, урожай при сравнении за несколько лет будет на среднем уровне. Назвав засуху, собеседник URA.RU обстоятельства драматизировать не стал. В пресс-службе регионального минсельхоза информагентству добавили, что область по количеству засаженных картофелем площадей находится на третьем месте в УрФО. Под культуру занято 7,3 тысячи гектаров. При этом в Свердловской области — 14,2 тысячи, в Тюменской области — 7,8 тысячи, в Курганской области — 3,9 тысячи гектаров.

В министерстве уточнили, что в 2023 году аграриям выдали достаточный объем субсидий, помогли с закупкой удобрений. Баланс урожая картофеля власти изучают с учетом поступлений клубнеплода из Башкортостана, Татарстана и Свердловской области. При благоприятных климатических условиях в РФ переизбыток картофеля составляет четыре млн тонн, только часть из которых продается за рубеж.